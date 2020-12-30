Российский МИД вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт и вручил ей ноту о расширении списка британских граждан, которым закрыт въезд в РФ. В него вошли "те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности", - говорится на сайте министерства без указания конкретных лиц.

Расширение черного списка стало ответом на санкции, которые Лондон ввел в октябре одновременно со странами Евросоюза после отравления Алексея Навального боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

В санкционный список вошли глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава ФСБ Александр Бортников, замминистра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Наложенные ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и Британии, заморозку активов и запрет на проведение финансовых операций. МИД РФ назвал действия британских властей "неконструктивными и недружественными", а введенные санкции - "неприемлемыми и необоснованными".

На прошлой неделе МИД уведомил глав дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также представительство ЕС в Москве о расширении списка лиц, которым запрещен въезд в Россию.

В министерстве заявили, что страны - инициаторы введения санкций по делу Навального "не представили доказательств не только российским властям, несмотря на направленные нами неоднократные обращения в их адрес, но даже своим собственным партнерам по ЕС". Тогда попавшие в стоп-лист лица также не назывались.