Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил пять суток административного ареста Всеволоду Могучеву - соратнику арестованного схимонаха Сергия Романова

Всеволод Могучев / Youtube.com Накануне Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца

АГН Москва / Пресс-служба Басманного суда

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил пять суток административного ареста Всеволоду Могучеву - соратнику арестованного схимонаха Сергия Романова. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, это решение было принято накануне.

В полиции на Могучева составили протокол по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Подробности в суде раскрыть не смогли. Сам Могучев не был доставлен в зал судебного заседания, поскольку ранее был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Что именно случилось с Могучевым, неизвестно, пишет "Коммерсант".

Всеволод Могучев был задержан во время штурма Среднеуральского женского монастыря одновременно с бывшим схиигуменом и духовником монастыря Сергием Романовым. По данным Telegram-канала "Проповеди схиигумена Сергия (Романова). Православие", его "выловили из такси и избили ногами по голове, затащили в квартиру, устроили обыск и изъяли всю технику".

Поводом для самого штурма стала запись проповеди, размещенная 5 декабря на YouTube-канале Всеволода Могучева под заголовком "За веру Христа мы насмерть стоим". Во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской, которую святой благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. После чего Сергий спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию и за детей. Хотя позднее представляющий интересы монастыря адвокат Дмитрий Савченко пояснил, что речь шла не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, силовики решили проверить проповедь по заявлению уполномоченного по правам ребенка по Свердловской области Игоря Морокова.

Накануне Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца. Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ ("Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица"), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). "Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого избрана до 28 февраля 2021 года", - сообщила пресс-служба суда. Свою вину Николай Романов не признает.