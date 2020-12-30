Московские власти ограничат проход граждан на Красную площадь с 18:00 31 декабря, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 и действием в городе режима повышенной готовности общегородские культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Нового 2021 года и Рождества Христова, а также детские новогодние представления в настоящее время отменены", - сказали в ведомстве.

В Департаменте поздравили москвичей и гостей города с наступающими Новым годом и Рождеством и призвали не посещать в праздничные дни людные места.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУМВД по Москве, каток на Красной площади 31 декабря будет работать до 19:00.

Ранее московские власти заявили, что не будут запрещать новогодние гулянья.

За последние сутки в РФ выявлено еще 26 513 эпизодов заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В Москве суточный прирост составил 5105.

За сутки в стране скончались 599 человек с COVID-19. Общее число жертв вируса достигло 56 426.

В РФ за все время пандемии выявлено уже 3 млн 131 550 случаев инфицирования. По этому показателю страна находится на четвертом месте в мире, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Лидируют США (19,5 млн), Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,5 млн). В занимающей пятую строчку Франции 2,6 млн случаев заражения.

В России новые эпизоды фиксировались во всех 85 регионах. За Москвой идет Петербург с показателем 3 764. Еще 1 608 заболевших в Московской области, 503 - в Нижегородской области, 406 - в Свердловской области, 395 - в Псковской области, 385 - в Ростовской области, 381 - в Воронежской области, 369 - в Карелии, 363 - в Архангельской области, 356 - в Вологодской области, 335 - в Хабаровском крае, 331 - в Крыму, 325 - в Пермском крае, 322 - в Красноярском крае, 306 - в Челябинской области, 305 - в Самарской области. В остальных субъектах суточный прирост не превысил 300.

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от больших застолий

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова советует не организовывать в новогодние праздники больших застолий, так как во время их проведения возрастает риск заражения коронавирусом. "Не нужно больших застолий с людьми, которых вы давно не видели. Здесь высокие риски, потому что, когда мы общаемся за столом, мы общаемся без масок, общаемся долго", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) в среду.

Анна Попова отметила, что примеры случаев заражения в подобных ситуациях уже есть. Она напомнила, что в марте текущего года люди, которые вместе пели в хоре, заболели коронавирусом. По словам главы ведомства, подобная ситуация также произошла осенью текущего года - семья из 10-15 человек собралась на большое застолье, и через неделю оказалось, что большинство из них заразились коронавирусом, так как среди них был один заболевший.

Ранее главный нарколог России Евгений Брюн посоветовал в новогоднюю ночь пить как можно меньше: достаточно бокала шампанского в полночь и затем бокала сухого вина раз в час.

В свою очередь главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что "диетологи не будут ничего запрещать есть, это важная часть удовольствия, праздника". Но при этом нужно ограничить потребление соли, сахара, жирных соусов (кетчупа, майонеза), разнообразить стол полезными продуктами: бобовыми, крупами, а от большого количества экзотических продуктов лучше воздержаться, чтобы не вызвать аллергическую реакцию. Перед застольем лучше поесть, не садиться за стол голодным: избыточное питание в ночные часы не очень хорошо может сказаться на здоровье.