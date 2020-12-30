Алексей Шварц

Телеграм-канал Штаб Навального в Кургане

В Кургане полиция задержала координатора регионального штаба Навального Алексея Шварца, который пришел в здание Следственного комитета на допрос в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об уклонении от военной службы (ст. 328 УК РФ). Об этом штаб сообщает в своем телеграм-канале.

Полицейские изъяли у Шварца телефон и увели "на медосвидетельствование". Фактически активист исчез, связи с ним нет уже более пяти часов, отмечает "ОВД-инфо".

Уголовное дело в отношении Шварца возбудили в начале ноября якобы из-за того, что он уклонялся от службы в армии. При этом, по словам координатора штаба, он регулярно посещает военкомат по повесткам и ни разу не уклонялся от явки.

В сентябре 2020 года на Алексея Шварца напал ​ начальник военкомата. В августе Шварцу вручили три повестки в военкомат. Этому предшествовал допрос в Следственном комитете по делу об уклонении от прохождения военной службы (ст. 328 УК). При этом за две недели до того Шварц отвечал на вопросы следователя в переписке во "ВКонтакте".

Это не первый случай подобного давления на сторонников лидера оппозиции и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Так, в декабре 2020 года у сотрудника курганского штаба Навального Никиты Ильина аннулировали военный билет. Известно также, что старший брат Никиты Иван погиб семь лет назад во время срочной службы в армии. По версии военных, Иван совершил суицид, потому что "не справился с тяготами службы".

В соответствии с законом родные братья людей, погибших в связи с исполнением обязанностей военной службы, освобождаются от призыва в армию, отмечает радио "Свобода". Однако в военном комиссариате Курганской области Алексею Шварцу заявили, что смерть его брата "наступила в период прохождения военной службы при обстоятельствах, не связанных с исполнением служебных обязанностей". На этом основании военный билет был аннулирован.

13 мая 2020 года сотрудника омского регионального штаба Навального Евгения Рудковского вызывали в военную прокуратуру из-за сомнений в том, что он не годен к службе. А 23 декабря 2019 года менеджера проектов ФБК Руслана Шаведдинова задержали в его собственной квартире. В тот же день Мосгорсуд признал законным решение призывной комисии о его годности к службе. Днем позже стало известно, что Шаведдинов находится в воинской части на Новой Земле. В декабре 2020 года он вернулся домой после года службы.

Кроме Шаведдинова в армию насильно был отправлен IT-специалист ФБК Артем Ионов. А в июле "украли" в армию пресс-секретаря независимого профсоюза "Альянс учителей" Ивана Коновалова. Этот профсоюз был создан активистом штаба Навального.

Ионов рассказывал, что во время службы у него обострилась астма, после ухудшения состояния здоровья его хотели комиссовать, но потом передумали. "Власть давно использует службу в армии как инструмент репрессий по отношению к сторонникам Навального. В случае с Никитой они перешли все границы - ради репрессий они уже и могилы оскверняют", - сказал Алексей Шварц.

Сотрудники и волонтеры штабов оппозиционера Алексея Навального регулярно сталкиваются с различными формами политически мотивированного давления со стороны государства. Так, в рамках уголовного дела об отмывании денег в ФБК проходили обыски у сотрудников штабов по всей стране. Этого властям показалось мало, и 29 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве: якобы Навальный и "иные лица" похитили часть пожертвований, собранных ФБК, которые затем были потрачены на его личные нужды.