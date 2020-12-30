Президент России Владимир Путин подписал серию запретительных законов

Пресс-служба Президента России Теперь Роскомнадзор сможет блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ

Moscow-Live / Алексей Поляков

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают цензуру в отношении российских СМИ. Также ресурсам грозит ограничение трафика и штраф от нескольких тысяч до 3 млн руб. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь Роскомнадзор сможет блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении РФ или россиян. Отдельно отмечается, что блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации". При ограничении или замедлении доступа будут использоваться технические средства противодействия угрозам, предусмотренные положениями закона о "суверенном интернете".

Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России. Ресурсы, которые будут замечены в нарушении нового закона, попадут в специальный список сайтов, "причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Роскомнадзор будет вводить ограничительные меры к этому списку.

Потенциально закон может быть применен против популярных западных социальных сетей. Авторы в пояснительной записке к документу отмечают, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и YouTube.

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Кроме того, президент подписал закон, который распространяет на представителей СМИ, освещающих публичные мероприятия, все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.

Согласно закону, журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", средства агитации, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ. Вид и описание отличительного знака будет устанавливать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.

Кроме того, закон запрещает проводить публичные мероприятия на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб. Также предусматривается возможность переноса массовых акций из-за угрозы ЧС или терроризма.

В законе уточняется, что запреты для журналистов по аналогии с другими участниками массовых акций распространяются только на представителей СМИ, присутствующих на публичном мероприятии "с целью осуществления своей профессиональной деятельности".

Закон позволяет признавать публичным мероприятием так называемые прогулки оппозиции, а также поочередное участие граждан в одиночном пикетировании. Для этого указанные акции должны быть объединены "единым замыслом и (или) общей организацией".

Еще одним законом, подписанным президентом, стал закон, согласно которому физические лица и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование, будут признаны иностранными агентами и должны будут подать заявление о включении их в специальный реестр. После этого они должны будут отчитываться Министерству юстиции о своей деятельности и предоставлять данные о расходовании средств от иностранных спонсоров.

Кроме того, физические лица, получившие такой статус, не смогут занимать государственные и муниципальные должности, а также иметь доступ к государственной тайне. Также СМИ обязаны будут указывать статус иностранных агентов при их упоминании в материалах.

Признать иностранными агентами могут из-за проведения митингов и публичных дебатов, распространения мнения о государственной политике и участия в наблюдении за выборами. При этом к политической деятельности нельзя будет отнести работу в области культуры, искусства, науки, здравоохранения, социального обслуживания, благотворительности и т.д.