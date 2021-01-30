Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении предпринимателя Александра Хоменко, называя его "спонсором" Фонда борьбы с коррупцией

Moscow-Live / Вячеслав Акишин Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)

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Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении предпринимателя Александра Хоменко, называя его "спонсором" Фонда борьбы с коррупцией.

"По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, и он объявлен в розыск", - говорится на сайте ведомства.

Согласно пресс-релизу, в 2017, 2018 и 2019 годах ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис", которыми фактически руководил Хоменко, заключили 10 госконтрактов на капитальный ремонт Сергиево-Посадского социально-экономического техникума.

По версии СК, Хоменко и "иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы", внесли в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ и похитили более 30 миллионов рублей из бюджета Московской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Некий Александр Хоменко упоминается в отчете ФБК за 2013 год в списке волонтеров и жертвователей, омечает "Дождь". "Ведомости" писали об "экономисте Александре Хоменко", который по просьбе Алексея Навального делал экспертизу хозяйственной деятельности "Кировлеса" в рамках уголовного дела против оппозиционера. Подсчеты Хоменко показали, что в деле нет обоснований нанесения финансового ущерба "Кировлесу".

В 2019 году РИА ФАН, которое считают частью "фабрики троллей" Евгения Пригожина, заявило, что Хоменко "стоит за офисами Навального" и выступает "негласным экономическим консультантом ФБК".

В конце 2020 года ГСУ СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, политик и "иные лица" присвоили более 356 млн рублей пожертвований, предназначавшихся фондам Навального, и потратили их на личные нужды.