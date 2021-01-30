Москва, 23 января 2021 года

astrophytum / DepositPhotos Ранее полиция опубликовала карту перекрытий в центре Москвы 31 января. С 8 утра на вход и выход будут закрыты 7 станций метро: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка" и "Китай-город"

МВД России

Для магазинов и кафе, которым московские власти рекомендовали закрыться в день новых акций протеста 31 января, не предусмотрено компенсаций, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы не закрываем их по требованию, мы им рекомендуем закрыться. И в принципе такая практика существует: на 9 мая так же все закрываются, на какие-то другие даты. Поэтому никаких компенсаций не предусмотрено. Коллеги знают, что в центре города часто проходят разные акции, мероприятия, поэтому для них это стандартный формат", - сказал чиновник "Подъёму".

По его словам, никакого специального совещания с представителями бизнеса не было. Решение закрыться приняли ГУМ, ЦУМ, "Детский центральный магазин" на Лубянке, торговые центры "Охотный ряд" и "Наутилус", сообщил Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "В этом ничего сверхъестественного нет", - сказал он РИА "Новости".

Предполагается, что заведения приостановят работу с 11:00 до 19:00, после чего смогут работать по своему графику, в том числе ночью. Столичные власти не будут проверять соблюдение этих рекомендаций. Магазины в районе центра города с 9:00 до 23:00 не смогут продавать алкоголь. Немерюк от имени московских властей принес извинения за неудобства, объяснив необходимость ограничений тем, что "могут быть всякие неприятные ситуации, какие-то провокации".

Также в воскресенье будут закрыты Государственный исторический музей и Музей археологии Москвы на Манежной площади, передает ТАСС. В Музее археологии Москвы сообщили, что купленные билеты можно вернуть или использовать в другой день.

Ранее полиция опубликовала карту перекрытий в центре Москвы 31 января. С 8 утра на вход и выход будут закрыты 7 станций метро: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка" и "Китай-город". Поезда будут проезжать эти станции без остановок, соответственно, пересадки на другие линии через эти станции будут недоступны. Ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.

Весь исторический центр Москвы вокруг Кремля будет закрыт, как и прилегающие улицы - Петровка, Неглинная, Рождественка, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка, Солянский проезд. Кроме того, по требованию полиции изменятся маршруты наземного транспорта: автобусов и электробусов NN А, м1, м2, м3, м5, м6, м7, м8, м9, м 10, т13, т25, 15, 24, 38, 101, 122, 144, 156, 158, 255, 904, С43.

Также закрываются парковки на улицах Моховая улица, Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные.

Театры, расположенные в зоне ограничений, закрываться не будут. Руководители "Современника", "Ленкома", Театра мюзикла, Театра оперетты, Театра имени Маяковского, РАМТа сообщили РИА "Новости", что не намерены отменять воскресные спектакли.

В Большом театре выразили надежду, что сотрудников с театральными пропусками задерживать не будут. "И мы надеемся, что всех, у кого с собой театральный билет, будут пропускать", - сказала пресс-атташе театра Катерина Новикова. Директор Малого театра Татьяна Михайлова выразила надежду, что зрители "не подведут".

Президент союза офицеров группы "Альфа" Алексей Филатов в разговоре с телеканалом "Дождь" назвал вводимые в Москве меры перед митингами 31 января беспрецедентными даже для несанкционированного мероприятия - ранее ограничения вводились локально.

По его мнению, правоохранители могут располагать оперативной информацией об угрозе "силового характера" и риске серьезного противостояния. Кроме того, численность акций просчитывается заранее с помощью различных методик, и на их основе выстраивается стратегия работы.

Филатов считает, что в воскресенье силовики будут действовать гораздо жестче, чем 23 января, при этом перекрытие всего центра Москвы не обязательно станет препятствием к проведению акции. К тому же, концентрация большей части ресурсов в центре не позволит эффективно работать на других точках, отметил ветеран спецслужб.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала граждан "не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях, с уважением отнестись к правам других граждан и к тем, кто выполняет свой долг по охране общественного порядка и соблюдению законности".

"Каждый, если он действительно гражданин и желает блага себе, близким, стране и обществу, понимает: не бывает прав без обязанностей. Сегодня наша обязанность своими действиями способствовать тому, чтобы пандемия коронавируса как можно быстрее закончилась", - говорится на сайте омбудсмена.

Москалькова также призвала органы власти, "в том числе по просьбе родителей и педагогов, сделать все возможное, чтобы дети не стали жертвами провокаций и заблуждений, как это происходило 23 января". Силовиков уполномоченный попросила не применять насильственные методы и спецсредства "в противоречие закону".