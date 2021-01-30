Константин Маркелов

Фото: Астраханский государственный университет

Ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов отчислил трех студенток, на которых были составлены протоколы после акций протеста 23 января. "Эти приказы я подписывал с болью в сердце, потому что переживаю за каждого и каждую из вас. Но закон есть закон. По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться", - написал он в группе "Прямая линия с ректором АГУ" в соцсети "ВКонтакте". Сейчас эта группа закрыта, доступ в нее возможен только по разрешению администратора.

Маркелов призвал "подумать сто раз", прежде чем принять участие в несанкционированных митингах, шествиях или "совершить еще какие-то противоправные действия". "В толпе могут быть провокаторы и последствия могут быть очень печальными. Выражать свое мнение можно и даже нужно разными способами, но я хочу подчеркнуть, что они должны быть исключительно законными", - заявил ректор.

Студенческое издание Doxa уточняет, что из АГУ отчислили Веру Иноземцеву, Александру Мочалову и Виолетту Емельяненко. Иноземцева рассказывала "Медузе", что после акции протеста 23 января, на которую она пришла в качестве правозащитницы, ее фактически похитили.

Возле дома девушку поджидал "уазик", из которого вышли два сотрудника полиции и один крупный мужчина в штатском, который силой запихнул студентку в машину, отобрал ее телефон и пытался натянуть шапку ей на лицо. Иноземцева успела написать знакомой правозащитнице.

Девушку привезли в Кировское районное отделению полиции Астрахани и посадили в кабинете начальника уголовного розыска. Некий мужчина, отказавшийся представиться, начал "беседу".

"Разговор был очень странный. Он спрашивал про штаб Навального, как он открылся в Астрахани, общаюсь ли я лично с Алексеем Навальным и как узнала про акцию, которая 23 января проходила по всей стране. Потом разговор ушел вообще в непонятное русло: почему я не поддерживаю Путина, что-то такое", - рассказала Иноземцева.

Позже ее отвезли на гражданской машине к дому, человека за рулем она опознала как своего похитителя. Он потребовал, чтобы Иноземцева никому ничего не рассказывала о случившемся. После этого ее задержали уже официально и привезли все в тот же отдел полиции. Друзья предупредили, чтобы она удалила во "ВКонтакте" и Facebook последние посты: девушка зашла на свои страницы и увидела записи с призывами участвовать в следующих акциях в поддержку Навального, при этом Иноземцева на самом деле этого не писала.

В итоге девушке вменили нарушение порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Она намерена обратиться в суд по поводу своего отчисления.