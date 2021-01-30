РКН напомнил о штрафе для юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации в интернете (ст. 13.41 КоАП РФ)

Moscow-Live / Алексей Поляков

Роскомнадзор разослал руководству соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" письма с требованием явиться в ведомство для "разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях".

РКН напомнил о штрафе для юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации в интернете (ст. 13.41 КоАП РФ). "В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки", - говорится на сайте Роскомнадзора. Если соцсети не удалят запрещенную информацию, она будет заблокирована.

Днем ранее РКН сообщал, что иностранные и российские соцсети "приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры". 27 января ведомство заявило, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube будут оштрафованы за неудаление 170 "противоправных призывов" к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января, вопреки требованию Генпрокуратуры и уведомлению Роскомнадзора.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ пригласила "для беседы" гендиректора российского представительства TikTok Сергея Соколова. Глава комиссии Василий Пискарев заявил, что к компании "накопились вопросы". По его словам, представитель TikTok выразил готовность оперативно ответить на возникшие вопросы.

В Роскомнадзоре заявили, что в течение месяца проанализируют контент TikTok на наличие детской порнографии и другой запрещенной в России информации. Поводом для этого стали "обращения граждан, отраслевых ассоциаций и сообщения СМИ", добавили в ведомстве. В пресс-службе TikTok подтвердили готовность соблюдать законы РФ и сотрудничать с органами власти.

28 января Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца 18-летнего TikTok-блогера Константина Лакеева (Костю Киевского) по делу о нападении на автомобиль со спецномерами на Цветном бульваре. Ему вменяется хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и умышленная порча чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказала, что при задержании Лакеева избили, а в течение последующих двух дней не кормили.