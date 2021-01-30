В Москве на выходе из дома задержали главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова. Силовики ждали его в подъезде, когда он вышел гулять с маленьким сыном. Журналист успел сообщить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском "якобы за участие в акции или призывы".

По данным "Апологии протеста", Смирнову вменяют нарушение законодательства о митингах (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Он сообщил "МБХ медиа", что полицейские никак не объяснили задержание и повезли его в ОВД "Тверское".

Сын Смирнова остался с двумя редакторами "Медиазоны", с ним все в порядке. Журналист Егор Сковорода, ставший свидетелем задержания, сообщил в своем Twitter, что "полицейские явно не очень хотели" ждать до приезда матери мальчика. К Смирнову выехал адвокат.

Смирнова задержали, когда она вышел гулять с ребенков, везут в Тверской ОВД pic.twitter.com/0viXFw8Mz6 — да, сковорода (@eskovoroda) January 30, 2021

В Москве на выходе из дома задержали нашего главреда Сергея Смирнова, когда он вышел на прогулку с сыномhttps://t.co/JBE6olR4Nb



Видео: "Медиазона" pic.twitter.com/lKr0tZJTGB — Медиазона (@mediazzzona) January 30, 2021

Сергей Смирнов оказался в числе людей, у которых 27 января прошли обыски по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

Силовики пришли в квартиру матери Смирнова, допрашивали ее полтора часа, изъяли и жесткий диск и книги - "Невиновные под следствием. Инструкция по защите своих прав" Алексея Федярова, "Битва за Рунет" Андрея Солдатова и Ирины Бороган, "Восстание" Николая Кононова и книгу Александра Гольдфарба на английском языке об Александре Литвиненко.

21 января полиция вручила Смирнову предостережение о недопустимости нарушения законодательства в связи с протестами 23 января.