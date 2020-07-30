В Севастополе по подозрению в государственной измене задержан военнослужащий Черноморского флота России. Как сообщается на сайте ФСБ, задержанный обвиняется в том, что передавал украинской военной разведке секретные сведения.

Подробности спецслужба не раскрыла, уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ (государственная измена). Суд уже арестовал военнослужащего, ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

Правозащитники отмечают, что за 10 последних лет количество "шпионских" дел в России выросло минимум в шесть раз, причем ситуация стала резко ухудшаться после присоединения Крыма. В частности, в 2009 году за разглашение гостайны и госизмену были в общей сложности осуждены 10 человек, а за шпионаж и незаконный доступ к гостайне приговоров не было вовсе. В 2019 году по "шпионским" статьям были осуждены уже 62 человека: за госизмену - 8, за шпионаж - 3, за незаконный доступ к гостайне - 5 и за разглашение гостайны - 46.

В апреле этого года ФСБ объявила о пресечении деятельности в Крыму группы агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), в состав которой входила военнослужащая Вооруженных сил России. Деятельность агентурной группы была направлена на "организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан". В 2017-2018 годах российская военнослужащая, входившая в состав группы, выдала украинской военной разведке доверенные ей по службе сведения, составляющие государственную тайну.