В Санкт-Петербурге задержана жена украинского рэпера, пытавшаяся избавиться от его расчлененного трупа

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина Энди Картрайт

КУБОК МЦ / youtube.com

В петербургской квартире нашли расчлененное тело 30-летнего украинского рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, в полицию накануне вечером обратился петербургский адвокат - знакомый Юшко. К нему, в свою очередь, обратилась супруга погибшего 36-летняя Марина Кохал.

По ее словам рэпер умер предположительно четыре дня назад от передозировки наркотиков. Она расчленила тело и искала способ спрятать его. Причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила, что он "просто исчезнет", пишет "Фонтанка".

Прибыв на место происшествия, полицейские нашли расчлененный труп мужчины, упакованный в пять пакетов. Кроме того, в квартире изъяты биоматериалы, молоток, нож, разделочная доска, ножовка по металлу, пластиковый таз, наволочка. Жена погибшего задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Энди Картрайт, известный участием в российском Versus Battle, в последнее время проживал в Санкт-Петербурге. Основатель Versus Battle Александр Тимарцев, известный под псевдонимом Ресторатор, планирует организовать сбор средств для семьи рэпера. "Мы свяжемся с его родителями. Я уверен, им потребуется помощь", - сказал Тимарцев "Газете.Ru".

Он добавил, что хорошо знал Картрайта и его жену, однако про проблемы музыканта с наркотиками услышал впервые. По словам Тимарцева, Картрайт и его жена познакомились на Версусе, и она "все делала для его карьеры".

В последнее время Петербург сотрясло несколько шокирующих преступлений с расчленением. В ноябре 2019 года доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил и расчленил свою возлюбленную, 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. После сокрытия следов преступления Соколов намеревался застрелиться на глазах туристов в Петропавловской крепости, облачившись в мундир Наполеона Бонапарта: преподаватель был одержим фигурой французского императора.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы Соколов был признан вменяемым. На заседании суда в конце июня доцент потребовал опубликовать свою переписку с убитой, заявив, что она якобы была не такая "чистая и невинная девочка", как о ней думают, и творила "ужасные" вещи.

В середине июня в интернете была опубликована видеозапись последней ссоры Ещенко и Соколова. Кадры снимал на мобильный телефон сам обвиняемый. В этом видео Ещенко плачет и требует от Соколова отпустить ее. Ссора заканчивается рукоприкладством, после чего девушка убегает из квартиры.

Утром 27 июля на проспекте Художников задержали 29-летнего петербуржца, который признался в расчленении 24-летней жены. По версии следствия, он в ходе ссоры ударил ее не менее трех раз топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги и спрятал их в чемодан, а туловище выбросил в окно. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).