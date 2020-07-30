ВСЕ ФОТО За последние сутки в России выявлено 5509 случаев коронавируса в 84 регионах, 129 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Всего в стране зарегистрировано 834 499 заболевших и 13 802 умерших

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Из больниц за сутки выписались 9322 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 629 655

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

За последние сутки в России выявлено 5509 случаев коронавируса в 84 регионах, 129 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране зарегистрировано 834 499 заболевших и 13 802 умерших.

Из больниц за сутки выписались 9322 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 629 655.

Статистика по регионам:

Москва - 678

Свердловская область - 215

Ханты-Мансийский АО - 172

Санкт-Петербург - 162

Нижегородская область - 158

Иркутская область - 148

Мурманская область - 146

Московская область - 144

Красноярский край - 141

Ростовская область - 134

Челябинская область - 119

Омская область - 119

Ямало-Ненецкий АО - 116

Хабаровский край - 116

Ставропольский край - 110

Ульяновская область - 110

Оренбургская область - 107

Алтайский край - 105

Приморский край - 104

Новосибирская область - 101

Саратовская область - 99

Краснодарский край - 98

Волгоградская область - 94

Воронежская область - 89

Тюменская область - 89

Архангельская область - 76

Кемеровская область - 73

Пермский край - 72

Сахалинская область - 67

Кировская область - 58

Республика Саха (Якутия) - 56

Томская область - 51

Пензенская область - 43

Ярославская область - 41

Чувашская Республика - 41

Ленинградская область - 40

Псковская область - 40

Республика Дагестан - 40

Белгородская область - 39

Республика Бурятия - 39

Республика Коми - 38

Республика Башкортостан - 36

Самарская область - 36

Курганская область - 36

Брянская область - 35

Республика Адыгея - 35

Астраханская область - 35

Республика Татарстан - 35

Амурская область - 35

Республика Карелия - 34

Тамбовская область - 33

Тверская область - 33

Республика Мордовия - 33

Орловская область - 32

Тульская область - 32

Республика Тыва - 32

Республика Алтай - 31

Республика Калмыкия - 28

Курская область - 27

Вологодская область - 27

Рязанская область - 26

Ивановская область - 24

Калужская область - 24

Смоленская область - 24

Республика Крым - 24

Владимирская область - 22

Камчатский край - 22

Республика Ингушетия - 21

Магаданская область - 20

Калининградская область - 19

Новгородская область - 19

Республика Марий Эл - 18

Удмуртская Республика - 18

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Чеченская Республика - 16

Республика Хакасия - 16

Липецкая область - 14

Республика Северная Осетия - 14

Забайкальский край - 11

Карачаево-Черкесская Республика - 10

Костромская область - 9

Ненецкий АО - 5

Еврейская АО - 3

Севастополь - 1

