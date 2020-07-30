За последние сутки в России выявлено 5509 случаев коронавируса в 84 регионах, 129 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране зарегистрировано 834 499 заболевших и 13 802 умерших.
Из больниц за сутки выписались 9322 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 629 655.
Статистика по регионам:
Москва - 678
Свердловская область - 215
Ханты-Мансийский АО - 172
Санкт-Петербург - 162
Нижегородская область - 158
Иркутская область - 148
Мурманская область - 146
Московская область - 144
Красноярский край - 141
Ростовская область - 134
Челябинская область - 119
Омская область - 119
Ямало-Ненецкий АО - 116
Хабаровский край - 116
Ставропольский край - 110
Ульяновская область - 110
Оренбургская область - 107
Алтайский край - 105
Приморский край - 104
Новосибирская область - 101
Саратовская область - 99
Краснодарский край - 98
Волгоградская область - 94
Воронежская область - 89
Тюменская область - 89
Архангельская область - 76
Кемеровская область - 73
Пермский край - 72
Сахалинская область - 67
Кировская область - 58
Республика Саха (Якутия) - 56
Томская область - 51
Пензенская область - 43
Ярославская область - 41
Чувашская Республика - 41
Ленинградская область - 40
Псковская область - 40
Республика Дагестан - 40
Белгородская область - 39
Республика Бурятия - 39
Республика Коми - 38
Республика Башкортостан - 36
Самарская область - 36
Курганская область - 36
Брянская область - 35
Республика Адыгея - 35
Астраханская область - 35
Республика Татарстан - 35
Амурская область - 35
Республика Карелия - 34
Тамбовская область - 33
Тверская область - 33
Республика Мордовия - 33
Орловская область - 32
Тульская область - 32
Республика Тыва - 32
Республика Алтай - 31
Республика Калмыкия - 28
Курская область - 27
Вологодская область - 27
Рязанская область - 26
Ивановская область - 24
Калужская область - 24
Смоленская область - 24
Республика Крым - 24
Владимирская область - 22
Камчатский край - 22
Республика Ингушетия - 21
Магаданская область - 20
Калининградская область - 19
Новгородская область - 19
Республика Марий Эл - 18
Удмуртская Республика - 18
Кабардино-Балкарская Республика - 16
Чеченская Республика - 16
Республика Хакасия - 16
Липецкая область - 14
Республика Северная Осетия - 14
Забайкальский край - 11
Карачаево-Черкесская Республика - 10
Костромская область - 9
Ненецкий АО - 5
Еврейская АО - 3
Севастополь - 1