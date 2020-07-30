Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшим полицейским, обвиняемым в том, что они подкинули наркотики журналисту Ивану Голунову. Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец пробудут в СИЗО до 7 сентября текущего года. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе суда.

Ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей судья отклонил.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан в июне 2019 года, его обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс. За Голунова заступилось профессиональное сообщество, прошел ряд акций протеста. 11 июня 2019 года дело прекратили, признав его сфабрикованным. Сам корреспондент говорил, что подвергся уголовному преследованию из-за его журналистских расследований.

Несколько месяцев дело о подбрасывании наркотиков журналисту не сдвинулось с мертвой точки, хотя своих должностей лишились два генерал-майора полиции и четверо сотрудников УВД, участвовавших в задержании Голунова.

К декабрю, то есть спустя пять месяцев после прекращения преследования журналиста, в деле так и не появились ни подозреваемые, ни обвиняемые. После того, как защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия и попросила передать дело ФСБ, выяснилось, что материалы дела полностью засекречены. Сам Голунов рассказал, что по делу о распространении наркотиков нет никакого движения, а активное участие в нем самого журналиста "следствию абсолютно не нужно". По его словам, в СК РФ не увидели оснований даже для регистрации заявления о преступлении.

Голунов также говорил, что за ним и его близкими ведется слежка.

Ситуация изменилась только после демонстративной "отмашки" с самого верха, представленной общественности в виде выступления Путина на ежегодном политическом шоу общения с прессой. На нем глава государства объявил о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, подбросивших журналисту наркотики. Но официальное уведомление об этом Голунов получил только в середине января 2020 года.

А в конце января суд арестовал пятерых бывших полицейских, которые, по версии следствия, действуя в составе ОПГ, незаконно приобрели наркотические средства и в июне 2019 года подкинули их Ивану Голунову в рюкзак и в квартиру с целью незаконного привлечения его к уголовной ответственности.

Под стражей оказались экс-сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев, действовавшие под руководством Игоря Ляховца.

Бывшим стражам порядка предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. При этом наркотики, которые подбросили журналисту, были незаконно приобретены и также незаконно хранились и перевозились.

Один из пяти обвиняемых - Денис Коновалов - признался в инкриминируемых ему деяниях и дал показания против своего бывшего начальника Игоря Ляховца. По словам Коновалова, Ляховец дал ему указание подкинуть Голунову наркотики. Ляховец же отказался признать вину и отверг обвинения подчиненного. Адвокат Ляховца считает, что Коновалов дал показания из-за оказанного на него давления. При этом сам Ляховец, а также экс-полицейский Максим Уметбаев ранее тоже жаловались на оказываемое на них давление.