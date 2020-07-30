В Москве в книжный магазин "Ходасевич" пришли полицейские по заявлению участников прокремлевского движения SERB, сообщают "Медиазона" и РБК со ссылкой на основателя магазина Стаса Гайворонского

По информации проекта, силовики угрожали сотрудникам книжного и говорили, что в магазин приедет следственная группа. Полицейские заставили работников снять с витрины календарь "Солидарность", созданный брендом совместно с фем-активисткой Полиной Титовой. В нем сотрудники усмотрели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Накануне члены движения SERB написали в соцсетях, что хотят устроить рейд и хотят разобраться с "разжигателями гражданской войны". Они пришли, устроили травлю нашим продавцам и распугали всех покупателей", - рассказал Гайворонский.

У активистов были претензии к плакату "Я/мы Иван Голунов" и "феминистскому календарю". "Они очень нервничали, орали, снимали на камеру, пытались что-то вынести из магазина, у нас украсть, потом вызвали полицию", - пояснил он.В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что не владеют информацией.