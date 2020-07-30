ВСЕ ФОТО Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает информацией о противоправной деятельности задержанных

Пресс-служба Президента России "Скажу так: мы пока, конечно, имеем неполную информацию о произошедшем. Пока мы можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Белоруссии, 200 человек находятся еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания, нам об этом ничего не известно", - сказал Песков

Стоп-кадр видео АТН: новости Беларуси и мира / YouTube Он отметил, что в Кремле "видят" и "слышат" официальные заявления Минска о задержаниях, но какой-либо другой информацией не располагают. РФ рассчитывает получить исчерпывающие данные по задержанию россиян от посла Дмитрия Мезенцева, которого вызывали на беседу в белорусский МИД, и "по каналам общения между специальными службами"

Стоп-кадр видео АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

В Кремле спустя сутки прокомментировали задержание в Белоруссии 33 граждан России, которых подозревают в подготовке терактов, попытке дестабилизировать обстановку перед президентскими выборами и называют боевиками ЧВК Вагнера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает информацией о противоправной деятельности задержанных. "Скажу так: мы пока, конечно, имеем неполную информацию о произошедшем. Пока мы можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Белоруссии, 200 человек находятся еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания, нам об этом ничего не известно", - сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле "видят" и "слышат" официальные заявления Минска о задержаниях, но какой-либо другой информацией не располагают. РФ рассчитывает получить исчерпывающие данные по задержанию россиян от посла Дмитрия Мезенцева, которого вызывали на беседу в белорусский МИД, и "по каналам общения между специальными службами", передает агентство Sputnik.

Заявления о том, что "какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии", Песков назвал инсинуациями. "Россия и Белоруссия - это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи. Но, безусловно, этот инцидент с задержанием россиян подлежит прояснению", - сказал пресс-секретарь президента.

Комментируя информацию белорусских госСМИ о том, что задержанные вели себя "нехарактерно для российских туристов", в частности, не употребляли алкоголь и были одеты в однотипную одежду в стиле милитари, Песков отметил, что в РФ "находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь". Однако это "не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди".

Поэтому Кремль ждет информации о том, что совершили россияне, "что стало причиной для их задержания, почему якобы еще 200 россиян разыскивают на территории Белоруссии", сказал Песков.

Комментируя данные о том, что у задержанных, помимо российских, есть и украинские паспорта, пресс-секретарь заявил, что Москва не признает их украинского гражданства. "Они граждане России", - констатировал Песков. Он не стал говорить, какую позицию займет Москва, если задержанных выдадут Украине, объяснив, что сначала нужно понять, в чем они обвиняются.

Отвечая на вопрос, почему в России не преследуют бойцов частной военной кампании Вагнера за участие в боях в Донбассе, Песков в очередной раз указал на то, что юридически в РФ не существует такого понятия, как ЧВК.

"А что такое ЧВК Вагнера? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Есть частные охранные предприятия, частные охранные фирмы, а такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет", - заявил Песков. Он также подверг сомнению данные о том, что эти люди воевали в Донбассе.

"А кто вам сказал, что они там принимали участие? Мы не располагаем такой информацией, я просто не могу вам ответить на этот вопрос", - сказал Песков. В то же время он пообещал, что Кремль учтет заявление писателя Захара Прилепина, который подтвердил, что среди задержанных есть "два или три бойца", служивших с ним в одном батальоне в Донбассе.

Мнение некоторых экспертов о том, что происходящее связано с предвыборной кампанией в Белоруссии и попыткой действующего президента Александра Лукашенко получить поддержку избирателей, Песков также поставил под сомнение.

"Ну послушайте, эксперты ничего не знают в этой ситуации. Если мы не располагаем полной информацией, то эксперты, наверное, вообще ничего не знают. Поэтому все эти спекуляции... к ним надо относиться с большими допусками", - цитирует Пескова "Медуза".

Он также отметил, что никаких контактов на высшем уровне между президентами России и Беларуси по поводу задержания россиян не планируется. В Кремле надеются, что каналов общения по линии правоохранительных ведомств между Москвой и Минском "будет достаточно".