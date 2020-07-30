Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин Главное контрольное управление Москвы отказалось штрафовать мэра Москвы Сергея Собянина за нарушение масочного режима во время встречи с предпринимателями 17 июня

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Главное контрольное управление Москвы отказалось штрафовать мэра Москвы Сергея Собянина за нарушение масочного режима во время встречи с предпринимателями 17 июня, заявив, что не располагает соответствующими документами.

16 июня в Москве возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе. На следующий день Собянин встретился с рестораторами в "Кофемании" на Большой Никитской. В репортаже агентства "Москва" видно, что на заполненной веранде нет почти ни одного человека в маске. Собянин тоже не надел на встречу средства защиты. При этом на тот момент в столице действовали правила обязательного ношения масок и перчаток в том числе и на улице.

Как рассказал телеканалу "Дождь" директор Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" Алексей Карнаухов, Центр направил в адрес Главконтроля сообщение о нарушении, допущенном мэром. В ответном письме говорится, что составить протокол об административном нарушении может уполномоченное лицо, обнаружившее нарушение, либо имеющее соответствующие доказательства. "Доказательств совершения административного правонарушения в уполномоченный орган не представлено", - написал начальник отдела методологии контрольной деятельности Главконтроля Александр Клевцов.