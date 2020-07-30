Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима студента из США Тревора Рида, который летом прошлого года напал на полицейских, находясь в состоянии алкогольного опьянения

АГН Москва / Андрей Никеричев 16 августа 2019 года жители Ленинградского шоссе сообщили в полицию, что возле дома N 106 гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот якобы проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским

АГН Москва / Андрей Никеричев

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима студента из США Тревора Рида, который летом прошлого года напал на полицейских, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Перед оглашением приговора Рид заявил, что больше никогда не будет пить водку, сообщает агентство "Москва". Ранее гособвинение просило назначить Риду наказание в виде девяти лет и восьми месяцев колонии общего режима.

16 августа 2019 года жители Ленинградского шоссе сообщили в полицию, что возле дома N 106 гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот якобы проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование и ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе полиции выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас студент Тревор Рауди Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Как рассказала невеста Рида, москвичка Алина Цибульник, она пригласила иностранного жениха на свой корпоратив, где ее коллеги буквально споили Тревора, не привыкшего пить водку. К концу вечеринки Рид едва держался на ногах, и Алина позвонила в полицию и попросила помощи, но прибывшим патрульным поведение американца показалось агрессивным.

Отец Тревора Рида в интервью The New York Times заявил, что его сын оказался за решеткой неслучайно. По его мнению, история с задержанием напоминает дело другого бывшего морского пехотинца Пола Уилана, который был пойман в Москве и осужден за шпионаж. Отец Рида полагает, что в последующем его сына, как и Уилана, возможно, используют для обмена заключенными между странами.