Министерство просвещения признало нецелесообразность введения обязательного экзамена по иностранным языкам для школьников

maxxyustas / DepositPhotos В министерстве уточнили, что иностранный язык по-прежнему останется в числе предметов, которые обучающиеся сдают по собственному выбору

Moscow-Live.ru

Министерство просвещения признало нецелесообразность введения обязательного экзамена по иностранным языкам для школьников, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. В министерстве уточнили, что иностранный язык по-прежнему останется в числе предметов, которые обучающиеся сдают по собственному выбору.

"Позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку", - говорится в сообщении.

Ранее министерство опубликовало проект приказа, согласно которому обязательную государственную итоговую аттестацию по иностранному языку могут исключить из образовательного стандарта среднего образования. Проект приказа составлялся совместно с общественниками и экспертным сообществом, утверждают чиновники.

В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку. Как сообщил в беседе с "Газетой.Ru" первый зампред комитета по образованию и науке Олег Смолин, такая реформа невозможна из-за низкого уровня преподавания иностранных языков.

Депутат Смолин также считает, что иностранный язык не должен быть приоритетным предметом у школьников. "Важнее, с моей точки зрения, простимулировать детей читать русскую классику, а это значит вводить обязательный экзамен по литературе. Только не в форме ЕГЭ - сочинение или устный экзамен. Также важнее было бы ввести ЕГЭ по одной из естественных наук на выбор: физика, химия и биология. Нам не хватает инженеров, агрономов. Для модернизации страны это важнее", - заявил он.

В Совете федерации, с другой стороны, надеются, что никто не воспринимает отказ от обязательного иностранного языка в ЕГЭ как повод уделять меньше внимания этому предмету.

Напомним, в конце 2019 года отменить иностранный язык в качестве обязательного потребовала консервативная общественная организация "Национальный родительский комитет". Руководитель "Национального родительского комитета" Ирина Волынец, как пишет "МБХ медиа", выступает за выведение абортов из системы ОМС, требует уголовной ответственности "за пропаганду гомосексуализма" и протестует против "принудительной вакцинации".утверждают, что введение обязательного госэкзамена по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности России.

Широкую кампанию против обязательного ЕГЭ по иностранному языку Национальный родительский комитет начал еще в сентябре 2019 года. Движение провозглашает своей целью "защиту семьи и сохранение традиционных ценностей путем консолидации сил общества и государства".

Председатель НРК Ирина Волынец от лица российских родителей заявила о "насильственном насаждении на нашей земле западной экспансии и порабощении сознания наших детей". По ее мнению, выбор ЕГЭ по иностранному языку должен быть исключительно добровольным, поскольку "Россия является великой независимой страной, а не колонией".

Волынец также утверждает, что для сдачи этого экзамена дети будут вынуждены тратить много времени в ущерб другим, более важным предметам. Она прокомментировала проект приказа Минпросвещения так: "Нам нужны люди здесь, у нас огромная демографическая проблема. Для того чтобы удержать страну, удержать территорию - нужно определенное количество граждан. А Россия, к сожалению, уже третий год подряд вымирает. Поэтому мы должны проводить комплекс мероприятий по удерживанию молодежи здесь. Выезжать, например, за рубеж в командировку, на отдых с последующим возвращением на родину. Даже мы за государственные деньги обучаем ребенка владеть иностранным языком, а особенно если языкам стран, имеющих более высокий уровень социального обеспечения и прочих параметров, то, конечно же, мы сами себе таким образом создаем угрозу".

В прошлом году вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году. На выбор выпускникам планировалось предложить следующие языки: английский, немецкий, французский, испанский или китайский.