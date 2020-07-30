Moscow-Live.ru Верховный суд России смягчил приговор ростовским студентам Яну Сидорову и Владу Мордасову

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Верховный суд России смягчил приговор ростовским студентам Яну Сидорову и Владу Мордасову, осужденным по обвинению в попытке организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель ВС.

По словам адвокатов Андрея Сабинина и Владимира Воронина, суд переквалифицировал действия осужденных с покушения на организацию массовых беспорядков (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 212 УК) на приготовление (ч. 1 ст. 30 - ч. 1 ст. 212 УК) и сократил им сроки до четырех лет колонии строгого режима.

Сами защитники требовали отменить приговор и передать дело на новое рассмотрение. "Что такое чат в телеграме, который существовал с 20 октября по 5 ноября, тем более, Сидоров участвовал в нем последние несколько дней? Все покушение на организацию массовых беспорядков - чат в телеграме и не более того", - заявил Андрей Сабинин. Он добавил, что молодые люди не призывали к насильственным действиям и даже отговаривали от этого других участников чата в телеграме, пишет "МБХ медиа". Однако прокурор заявил, что оснований для отмены судебного решения нет.

Согласно приговору, Мордасов "с целью дестабилизации политической ситуации в стране" создал в Telegram группу "Революция 5-11-17 Ростов-на-Дону", наделив Сидорова правами администратора, пишет "Медиазона". В чате было 200 человек, "неустановленные" пользователи якобы призывали к "силовой акции" 5 ноября.

Акция, которую следствие квалифицировало как массовые беспорядки, была запланирована на центральной площади Ростова-на-Дону. Перед ее проведением Мордасов и Сидоров лично встретились с подписчиками группы, а чтобы распространить информацию об акции, нанесли в разных местах города надписи "5.11.2017 - День, когда проснется народ", говорится в решении суда.

В день акции Мордасов, Сидоров и другие протестующие, личность которых правоохранителям установить не удалось, собрались у здания областного правительства, якобы намереваясь "совершить провокации в отношении представителей правоохранительных органов при попытке задержания данных участников беспорядков". В решении суда говорится, что на площадь должны были прибыть сообщники обвиняемых с зажигательной смесью и средствами для выведения из строя транспорта силовиков, но осуществить этот план не смогли.

В итоге молодых людей задержали 5 ноября 2017 года, когда они вышли на площадь перед зданием областного правительства с плакатами: "Верните землю ростовским погорельцам" и "Правительство в отставку".

В октябре 2019 года Ростовский областной суд приговорил Мордасова к шести годам и семи месяцам колонии, а Сидорова - к шести годам и пяти месяцам лишения свободы. 19-летний Вячеслав Шашмин, который в момент задержания Сидорова и Мордасова на площади перед зданием правительства находился рядом, получил 3 года лишения свободы условно.

В качестве доказательств суд учел признательные показания, данные Мордасовым и Шашминым на этапе следствия, хотя те неоднократно заявляли, что подписали протоколы после избиений, пыток противогазом и морального давления. Эти показания были расценены как явка с повинной, что привело к назначению более "мягкого" наказания. В противном случае обвиняемым грозило бы минимум восемь лет лишения свободы.

Доказательствами стали показания и протоколы сотрудников полиции, включая тех, кого молодые люди обвиняли в пытках. Также в основу приговора легли показания семерых свидетелей, которые на заседаниях заявляли, что подписывали протоколы следствия под давлением, опасаясь за свою свободу и жизнь. Публика встретила приговор молодым людям криками "Позор!" Среди слушателей были жители сгоревшего в августе 2017 года жилого квартала в Ростове-на-Дону, плакат в поддержку которых Мордасов и Сидоров развернули на ноябрьской акции. В марте этого года погорельцы написали коллективное письмо в их защиту.

Пожилая женщина, чей дом сгорел в том пожаре, расплакалась, услышав приговор, и попросила прощения у молодых людей. "Эти дети пострадали из-за нас! Не судят тех, кто нас поджег, не судят тех, кому нужна наша земля! Они выступили в нашу поддержку, мы никому не были нужны", - возмутилась она. Правозащитный центр "Мемориал" и международная правозащитная организация Amnesty International считает подсудимых по этому делу политзаключенными.