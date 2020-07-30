Папа Римский Франциск назначил священника Николая Дубинина епископом-помощником Архиепархии Божией Матери в Москве. До назначения он исполнял обязанности настоятеля монастыря святого Антония Чудотворца в Петербурге, передает ТАСС. Николай Дубинин состоит в Ордене францисканцев - братьев меньших конвентуальных.

Канцлер курии Архиепархии Божией Матери в Москве священник Игорь Ковалевский рассказал агентству, что россиянин впервые стал епископом католической церкви. "В новейшей истории католической церкви в России это первое назначение епископом этнического русского", - сказал Ковалевский.

Николай Дубинин родился 27 мая 1973 года в городе Новошахтинске Ростовской области. В 1993 году он поступил в католическую высшую духовную семинарию "Мария - Царица Апостолов" в Москве.

Первые монашеские обеты он принес 8 сентября 1995 года в монастыре в деревне Смардзевице в Польше, торжественные постоянные обеты - 3 октября 1998 года в Москве. В 2000 году он окончил Высшую духовную семинарию францисканцев в польском городе Лодзь.

В том же году Николай Дубинин был рукоположен в священники архиепископом Тадеушем Кондрусевичем в московском кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

В 2009 году Дубинин был избран президентом Конференции старших настоятелей и настоятельниц институтов посвященной Богу жизни в России (CORSUM). В 2016 году россиянин вошел в состав исполнительного комитета Союза конференций старших настоятелей и настоятельниц монашеских институтов в странах Европы (UCESM).