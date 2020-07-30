Сбербанк провел внутреннюю проверку после обвинений своих сотрудников Руслана Гафарова и Сергея Миненко в домогательствах. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на пресс-службу банка.

В организации не нашли оснований для увольнения работников. Но один из них уволился по собственному желанию, добавили в пресс-службе.

В середине июля сотрудница "Правозащиты Открытки" Валентина Дехтяренко рассказала о приставаниях со стороны SMM-менеджера Руслана Гафарова. В тот же день еще несколько девушек обвинили его в изнасиловании и принуждению к сексу. В частности, журналистка Валерия Шабельникова рассказала, что Гафаров изнасиловал ее на вечеринке и извинился за это спустя два года.

Руководителя проектов Миненко также обвинили в домогательствах.

После этих сообщений Сбербанк начал проверку и временно отстранил сотрудников от работы. Банк уточнял, что Гафаров работает в дочерней компании "С-Маркетинг".

Позднее Гафаров объявил об увольнении по собственному желанию, пояснив, что считает неправильным оставаться в Сбербанке.

Миненко обвинения отверг. По его словам, когда началась проверка, он сам потребовал проверить себя на полиграфе - и тот подтвердил, что Миненко не врет. На уточняющие вопросы The Bell Миненко не ответил.

"Дальнейшие разбирательства этого дела, в случае если они последуют, находятся в компетенции правоохранительных органов и судебной системы", - заявили в пресс-службе Сбербанка.