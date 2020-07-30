В периоды всплеска сезонных заболеваний в Москве вновь может быть применена система дистанционного обучения школьников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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В периоды всплеска сезонных заболеваний в Москве вновь может быть применена система дистанционного обучения школьников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Надеюсь, 1 сентября мы будет работать в очном режиме в школах, классах, но, тем не менее, мы все понимаем, что есть опасность периодического закрытия отдельных классов или даже школ", - сказал он в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

Собянин напомнил, что уже несколько лет работает проект "Московской электронной школы", который применялся при дистанционном обучении столичных школьников весной во время действия режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Он также отметил, что в периоды роста заболеваемости гриппом и ОРВИ отдельные классы школ, иногда и школы полностью, закрываются на карантин. "Для того, чтобы в этот период времени учащиеся могли полноценно получать учебный материал, продолжать учебу, создана система дистанционного обучения. К этому нас подвигла ковидная ситуация. Надеюсь, что такой инструмент с каждый годом будет все более и более совершенным. И когда нам понадобится, даже точечно, мы будем его применять", - добавил Собянин.

Ранее в июле министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что в российских школах не будут вводить дистанционное обучение. Однако некоторые его возможности будут использоваться, передает его слова "Интерфакс".

Прирост заболеваемости коронавирусом больше снижаться не будет

В Москве ежесуточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией достиг минимального уровня и снижаться больше не будет, сказал Сергей Собянин. Свой прогноз он объяснил тем, что в городе "передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов".

"Конечно, лелеять надежду, что мы уйдем в ноль или в какие-то минимальные значения вряд ли приходится. Поэтому в ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущем месяце. То есть, мы будем находиться в коридоре от 650 до 700, плюс-минус 50", - убежден мэр. За последние сутки в Москве официально подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусом.

Такую же устойчивую картину мэр ждет по числу госпитализаций с коронавирусом, выявленных ковидных случаев пневмонии и по другим показателям.

По словам Собянина, ситуация может ухудшаться во время сезонных обострений гриппа и ОРВИ. Чтобы этого избежать, он считает необходимым раньше обычного провести вакцинацию от гриппа.

Сейчас в Москве уровень заболеваемости в десять раз ниже относительно пикового периода в начале мая, отметил мэр. Большинство больниц, которые весной переоборудовали под прием коронавирусных пациентов, вернулись к нормальной работе.

"Что касается стационарных больниц, которые находятся в режиме работы с ковидом, осталось 6,5 тысяч коек. Напомню, что на пике у нас было 23 тысячи коек", - сказал он.

Днем ранее на совещании у президента Владимира Путина Собянин сказал, что всего в городе сейчас на прием коронавирусных больных рассчитаны около 13 000 коек. В плановый режим было возвращено 16 500 коек, но в дополнение к оставшимся был создан резервный фонд из 7000 коек в мобильных госпиталях.

Мэр также сообщил, что на борьбу с коронавирусом и поддержку граждан и бизнеса город потратил около 250 млрд рублей. Эти деньги пошли в том числе на перевод "всей системы здравоохранения на рельсы борьбы с ковидом" - открытие новых клиник, реконструкцию и переоборудование больниц, закупку лекарств, зарплаты медикам.