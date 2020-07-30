Lenorlux / DepositPhotos Иностранцы из-за пандемии не могут забрать из России около тысячи детей, рожденных от суррогатных матерей

Lenorlux / DepositPhotos

Около тысячи младенцев от суррогатных матерей из России не могут покинуть страну из-за пандемии коронавируса, пишет The Guardian со ссылкой на данные зампреда Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ирины Киркоры.

По ее данным, с февраля у 180 семей из Китая родились дети от российских суррогатных матерей. Также родившихся в России младенцев хотят забрать граждане Сингапура, Франции, Аргентины, Австралии и Филиппин. За частью младенцев ухаживают нанятые няни в съемных квартирах в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. "Это проблема, требующая срочного решения. Эти дети растут с каждым днем. Им нужны их родители", - цитирует газета зампреда СПЧ.

Издание также приводит данные петербургской компании по предоставлению услуг суррогатного материнства, согласно которым Россию не могут покинуть не менее 600 детей. Родители записывают в соцсетях видеообращения, в которых призывают российские власти выдать им специальные визы, чтобы забрать детей. Некоторые из них прибегли к суррогатному материнству, столкнувшись с проблемой бесплодия после 35 лет. По мнению Киркоры, основой выдачи виз биологическим родителям могли бы стать генетические тесты.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на этой неделе предложила изменить нормы закона о суррогатном материнстве: закрепить, что такие услуги могут оказываться только гражданам РФ и только по состоянию здоровья.

"Россия не может и не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан. Поэтому, конечно, в законе должна быть четко отфиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям, по состоянию здоровья и только гражданам РФ", - заявила Яровая в ходе онлайн-конференции.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, полномочный представитель СФ по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Маргарита Павлова также отметила, что коммерческое суррогатное материнство в ряде случаев выглядит как торговля детьми, и данную практику в РФ надо серьезно ограничить.

Президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Владислав Корсак заявил Daily Storm, что считает идею Яровой странной, поскольку суррогатное материнство относится к узаконенным видам медицинской помощи, и ужесточение правил приведет к ущемлению прав иностранцев. А вместо запретов суррогатного материнства нужно внимательнее отслеживать нарушения, чем занимаются Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

Проблема суррогатного материнства оказалась в центре внимания, когда в январе в квартире в подмосковном Одинцово было обнаружено тело младенца. По данным следствия, ребенок был рожден суррогатной матерью для иностранцев и находился под присмотром няни. В квартире также находилось еще трое детей, "рожденных аналогичным способом".

"Дети проживали там до тех пор, пока их биологические родители - граждане иностранных государств, занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж", - сообщали в областном СК. Позднее по данному факту было возбуждено дело о торговле людьми, фигурантами которого стали четверо врачей. Тарасу Ашиткову, Лилии Панаиоти, Юлиане Ивановой и Валентине Чернышовой предъявлено обвинение в торговле людьми, "повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы" (ст. 127.1 УК РФ). Им грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, Следственный комитет РФ попросил арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей. Один из фигурантов дела Владислав Мельников является генеральным директором Европейского центра суррогатного материнства.

Аналогичное уголовное дело было заведено в конце июня. Тогда в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пятеро младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Китая.

Найденные младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными для родителей - граждан Китая. В квартире обнаружили документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве. В полиции подтвердили информацию, что пятеро детей рождены от суррогатных матерей.