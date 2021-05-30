Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 694 случая - это максимальное значение с 19 марта (тогда заболевших было 9 699)

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва В Москве за последние сутки выявили 3 719 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 694 случая - это максимальное значение с 19 марта (тогда заболевших было 9 699), передает "Интерфакс". По выздоровлении из больниц выписаны 7 386 человек, умерли 355 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

В Москве за последние сутки выявили 3 719 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом. По его данным, накануне сообщалось о регистрации 3 241 заболевших. Таким образом, число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 478 или более чем 13%.

В Москве четвертые сутки подряд выявляют более 3 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели от COVID-19 и выписались за 24 часа 2 547 москвичей. Всего от коронавируса вылечились 1 млн 60 тыс. 588 жителей столицы.

За сутки в Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв инфекции достигло 20 060 человек. За все время пандемии заболевание перенесли 1 млн 177 тыс. 356 жителей Москвы. Накануне сообщалось о выздоровлении 2 911 и гибели 61 человека.

С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше двух тысяч случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.

Наименьшее количество заболевших за сутки выявлено в Магаданской области (пять), Туве (четыре), Еврейской АО, Ненецком и Чукотском АО (по одному).

Еще 829 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 748 - в Московской области, 179 - в Ростовской области, 145 - в Воронежской области, 143 - в Нижегородской области, 114 - в Иркутской области, 112 - в Саратовской области, 107 - в Якутии. В других регионах России суточный прирост не превышает ста.

Всего в России со 2 марта 2020 года зарегистрировано 5 млн 63 тыс. 442 случая коронавирусной инфекции, 121 162 умерших и 4 млн 677 тыс. 870 выписанных.