Неизвестный открыл стрельбу с балкона по прохожим в Екатеринбурге, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его словам, в Чкаловском районе города мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, из карабина "Сайга". Затем стрельба прекратилась.
Территория вокруг дома была оцеплена, подъезд эвакуирован. Стрелка заблокировали в квартире.
В результате стрельбы в Екатеринбурге пострадали сотрудник Росгвардии и несовершеннолетняя девочка. По словам источника, у сотрудника правоохранительных органов легкое ранение, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением в живот.
Врачи оценили состояние раненной девочки как крайне тяжелое, сообщили агентству в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что ранения получили девочка и росгвардеец.
На месте происшествия работают руководители УМВД России по Екатеринбургу. Полиция устанавливает личность стрелка и тип используемого им оружия, готовится его задержание.