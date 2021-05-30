В результате стрельбы в Екатеринбурге пострадали сотрудник Росгвардии и несовершеннолетняя девочка

Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте

Неизвестный открыл стрельбу с балкона по прохожим в Екатеринбурге, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его словам, в Чкаловском районе города мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, из карабина "Сайга". Затем стрельба прекратилась.

Территория вокруг дома была оцеплена, подъезд эвакуирован. Стрелка заблокировали в квартире.

В результате стрельбы в Екатеринбурге пострадали сотрудник Росгвардии и несовершеннолетняя девочка. По словам источника, у сотрудника правоохранительных органов легкое ранение, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением в живот.

Врачи оценили состояние раненной девочки как крайне тяжелое, сообщили агентству в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что ранения получили девочка и росгвардеец.

На месте происшествия работают руководители УМВД России по Екатеринбургу. Полиция устанавливает личность стрелка и тип используемого им оружия, готовится его задержание.