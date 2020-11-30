В России второй день подряд выявляется больше 26 тысяч случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 26 338 случаев коронавируса в 84 регионах, 368 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 2 295 654 заболевших и 39 895 умерших.
Из больниц за сутки выписано 17 247 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 778 704.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 6511
Санкт-Петербург - 3691
Московская область - 1064
Нижегородская область - 458
Республика Карелия - 414
Свердловская область - 381
Архангельская область - 379
Ростовская область - 334
Красноярский край - 334
Воронежская область - 325
Хабаровский край - 324
Вологодская область - 309
Пермский край - 300
Республика Коми - 291
Мурманская область - 284
Челябинская область - 276
Иркутская область - 276
Забайкальский край - 269
Республика Бурятия - 268
Самарская область - 254
Ульяновская область - 253
Саратовская область - 248
Омская область - 245
Кировская область - 242
Волгоградская область - 241
Приморский край - 231
Республика Крым - 227
Ставропольский край - 226
Ханты-Мансийский автономный округ - 225
Алтайский край - 224
Республика Саха (Якутия) - 215
Тверская область - 210
Ленинградская область - 210
Новгородская область - 203
Псковская область - 194
Ямало-Ненецкий автономный округ - 194
Томская область - 193
Калининградская область - 185
Оренбургская область - 184
Ярославская область - 183
Республика Хакасия - 180
Новосибирская область - 179
Удмуртская Республика - 175
Кемеровская область - 174
Белгородская область - 169
Краснодарский край - 166
Пензенская область - 165
Тульская область - 164
Тюменская область - 160
Ивановская область - 159
Курская область - 156
Амурская область - 155
Астраханская область - 154
Орловская область - 146
Брянская область - 142
Владимирская область - 140
Калужская область - 138
Смоленская область - 138
Республика Башкортостан - 138
Костромская область - 135
Сахалинская область - 135
Липецкая область - 130
Тамбовская область - 126
Рязанская область - 115
Республика Дагестан - 115
Республика Чувашия - 114
Чеченская Республика - 112
Республика Алтай - 111
Курганская область - 105
Республика Адыгея - 98
Республика Тыва - 96
Кабардино-Балкарская Республика - 93
Карачаево-Черкесская Республика - 92
Республика Мордовия - 91
Республика Калмыкия - 89
Республика Татарстан - 84
Республика Ингушетия - 78
Республика Северная Осетия-Алания - 78
Камчатский край - 76
Севастополь - 65
Республика Марий Эл - 50
Магаданская область - 43
Еврейская автономная область - 29
Ненецкий автономный округ - 5