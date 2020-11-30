АГН Москва / Андрей Никеричев В России второй день подряд выявляется больше 26 тысяч случаев коронавируса

АГН Москва / Андрей Никеричев

В России за последние сутки выявлено 26 338 случаев коронавируса в 84 регионах, 368 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 2 295 654 заболевших и 39 895 умерших.

Из больниц за сутки выписано 17 247 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 778 704.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 6511

Санкт-Петербург - 3691

Московская область - 1064

Нижегородская область - 458

Республика Карелия - 414

Свердловская область - 381

Архангельская область - 379

Ростовская область - 334

Красноярский край - 334

Воронежская область - 325

Хабаровский край - 324

Вологодская область - 309

Пермский край - 300

Республика Коми - 291

Мурманская область - 284

Челябинская область - 276

Иркутская область - 276

Забайкальский край - 269

Республика Бурятия - 268

Самарская область - 254

Ульяновская область - 253

Саратовская область - 248

Омская область - 245

Кировская область - 242

Волгоградская область - 241

Приморский край - 231

Республика Крым - 227

Ставропольский край - 226

Ханты-Мансийский автономный округ - 225

Алтайский край - 224

Республика Саха (Якутия) - 215

Тверская область - 210

Ленинградская область - 210

Новгородская область - 203

Псковская область - 194

Ямало-Ненецкий автономный округ - 194

Томская область - 193

Калининградская область - 185

Оренбургская область - 184

Ярославская область - 183

Республика Хакасия - 180

Новосибирская область - 179

Удмуртская Республика - 175

Кемеровская область - 174

Белгородская область - 169

Краснодарский край - 166

Пензенская область - 165

Тульская область - 164

Тюменская область - 160

Ивановская область - 159

Курская область - 156

Амурская область - 155

Астраханская область - 154

Орловская область - 146

Брянская область - 142

Владимирская область - 140

Калужская область - 138

Смоленская область - 138

Республика Башкортостан - 138

Костромская область - 135

Сахалинская область - 135

Липецкая область - 130

Тамбовская область - 126

Рязанская область - 115

Республика Дагестан - 115

Республика Чувашия - 114

Чеченская Республика - 112

Республика Алтай - 111

Курганская область - 105

Республика Адыгея - 98

Республика Тыва - 96

Кабардино-Балкарская Республика - 93

Карачаево-Черкесская Республика - 92

Республика Мордовия - 91

Республика Калмыкия - 89

Республика Татарстан - 84

Республика Ингушетия - 78

Республика Северная Осетия-Алания - 78

Камчатский край - 76

Севастополь - 65

Республика Марий Эл - 50

Магаданская область - 43

Еврейская автономная область - 29

Ненецкий автономный округ - 5

