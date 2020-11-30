С апреля по ноябрь в России на койках для коронавирусных больных умерли как минимум в два раза больше человек, чем учтено в официальной статистике сайта "Стопкоронавирус.рф" за все время пандемии, пишет "Медиазона". Региональные и федеральные власти располагают оперативными данными о ежедневной смертности в коронавирусных больницах и используют их для внутренних расчетов, но половина регионов публикуют цифры, занижая их в разы или даже десятки раз.

"Медиазона" получила доступ к данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения. С изданием связался пользователь ИЦК, пожелавший остаться анонимным. Он представил редакции доказательства того, что действительно имеет доступ к системе, и прислал архив с файлами, скачанными из ИЦК. В архиве источника было несколько сотен файлов в форматах pdf и xlsx с шаблонными названиями "Оперативный мониторинг готовности региональных систем здравоохранения к госпитализации больных пневмонией" и датами с 31 марта по 22 ноября. Кроме того, в архиве были файлы с названиями "Сводная информация по готовности коечного фонда", но только за ноябрь 2020 года.

По этим данным, с начала работы системы ИЦК 31 марта и до 22 ноября включительно в России на койках, выделенных для коронавирусных больных, умерли 74 866 пациентов. Минздрав никогда не публиковал эти цифры, но власти использовали их для оценки ситуации в каждом регионе, а президент РФ Владимир Путин поручал своим полпредам следить за этой базой и отчитываться ему еженедельно. Публично доступную статистику жертв коронавируса ведет Роспотребнадзор - и, согласно его данным, за тот же период от COVID-19 умерли 36 516 человек, то есть вдвое меньше.

Данные Минздрава, с одной стороны, не учитывают тех, кто умер от COVID-19 в неспециализированных больницах или не был госпитализирован, а с другой - учитывают людей, которые умерли на коронавирусных койках не от COVID-19, а от сопутствующего заболевания.

Росстат, который на момент выхода текста опубликовал данные о жертвах COVID-19 с апреля по сентябрь включительно, оценивает количество жертв в 55,6 тысяч человек; за тот же период - апрель-сентябрь - в ИЦК содержатся данные о смертях 41,3 тысячи пациентов коронавирусных больниц.

Сравнение статистики Росстата и ИЦК показывает, что власти российских регионов манипулируют данными, но в разной степени. Самые полные цифры потерь от коронавируса обнародованы в Астраханской области, Волгоградской области, Забайкальском, Камчатском, Красноярском крае, Курской, Магаданской области, Москве, Московской, Нижегородской, Омской, Орловской, Пензенской области, Адыгее, Башкирии, Бурятии, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Ростовской, Рязанской, Сахалинской области, Севастополе, Ставропольском крае, Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе, Ярославской области.

Причем в Омской области до 6 ноября данные, вносимые в ИЦК, совпадали с тем, что сообщал оперштаб. Но после этого дня фиксируется резкий рост смертности, о котором не сообщалось публично. При этом 7 ноября стало известно, что главой областного Минздрава назначен главврач омской больницы скорой медицинской помощи N1 Александр Мураховский. Именно он после отравления оппозиционного политика Алексея Навального озвучил версию, удобную Кремлю. Через день после экстренной госпитализации впавшего в кому оппозиционера Мураховский заявил, что основной предварительный "диагноз" - нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ, которое могло быть вызвано резким понижением сахара в крови. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева отмечала, что нарушение обмена веществ - это не диагноз, а состояние, которое может быть при огромном количестве заболеваний.

Мураховский также говорил, что в крови и других биоматериалах Навального не было найдено отравляющих веществ, а уже после того, как оппозиционера транспортировали в немецкую клинику "Шарите", отметил, что так и не услышал слов благодарности от супруги Навального. Брат политика Олег Навальный после этого заявил, что Мураховскому "наверняка сказали спасибо в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея".

Алтайский край, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Кемеровская область, Липецкая область, Новосибирская область, Приморский край, Дагестан, республика Коми, Крым, Хакасия, Петербург, Смоленская область, Ульяновская область, ХМАО, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ входят во вторую группу регионов, оперативные штабы которых занижают данные об умерших с помощью понижающего коэффициента. В результате графики похожи, но общая сумма смертей в ежедневных официальных сводках оперштаба меньше.

Оперштабы 29 регионов публикуют цифры, которые никак не связаны с данными из ИЦК. Так поступают власти Амурской, Архангельской, Брянской, Владимирской, Вологодской области, Еврейской автономной области, Калининградской, Калужской области, Карачаево-Черкесии, Кировской области, Краснодарского края, Курганской, Ленинградской области, Ненецкого автономного округа, Новгородской, Оренбургской области, Пермского края, Псковской области, республики Алтай, Карелии, Мордовии, Северной Осетии, Татарстана, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской области, Удмуртии, Чечни.

Власти Чеченской республики занижали публикуемые данные об умерших в десятки раз. Начиная с июля они практически перестали вносить в ИЦК данные о смертях на коронавирусных койках. При этом гораздо большее число погибших от COVID-19 в Чечне подтверждается и избыточной смертностью: с апреля по октябрь здесь умерло на 1 691 человек больше, чем обычно - рост смертности составил 50%.

Власти Брянской области перестали вносить в ИЦК данные об умерших, начиная с 25 мая. Именно в мае в регионе был зафиксирован самый высокий показатель общей смертности за всю эпидемию. Оперштаб при этом продолжил публиковать данные о смертях.

Белгородская область, Костромская область, Мурманская область, Якутия, Тува и Челябинская область публикуют цифры, сопоставимые с данными из ИЦК, но с задержкой в несколько дней. Несмотря на расхождения в графиках, общая сумма умерших на койках для коронавирусных больных совпадает с данными оперативного штаба.