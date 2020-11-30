АГН Москва / Софья Сандурская Детскому хоспису "Дом с маяком" грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 дней по статье о нарушении порядка оборота наркотических средств

АГН Москва / Софья Сандурская

Детскому хоспису "Дом с маяком" грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 дней по статье о нарушении порядка оборота наркотических средств (6.16 КоАП), сообщила в своем Facebook директор и основатель благотворительного фонда Лида Мониава.

Пятеро сотрудников МВД без предупреждения пришли в хоспис с внеплановой проверкой, поводом для которой стала жалоба в Госнаркоконтроль. В жалобе сказано, что одному из подопечных хосписа Коле, которого Мониава весной забрала к себе, став его опекуном, якобы выписывается "слишком много наркотических препаратов". Также Мониаву обвинили в незаконном распространении лекарств.

"Это уже вторая жалоба на нас с Колей и вторая проверка. Первая была от опеки, они приходили к нам домой, нарушений не выявили", - рассказала глава хосписа. Сотрудники МВД "проверили рецепты и их учет, пересчитывали таблетки, ампулы и пластыри в сейфах, сверяли все записи в журналах, проверяли медицинские карты Коли и других пациентов". Некоторые записи в журналах не сошлись.

"Сотрудники МВД, которые нас проверяли, сказали, что на их опыте не было ни одного медучреждения, где вели бы документацию без ошибок, всех они тащат в суд. Интересно, почему - все больницы страны такие бестолковые или может это требования по учету лекарств неадекватные?" - пишет Мониава. Она отметила, что на момент проверки хоспис всего месяц работал с наркотическими препаратами, "то есть мы пока только начинаем и учимся, как все это правильно делать".

Мониава считает контроль МВД над работой медиков чрезмерным и неадекватным. Врачам в таких условиях "просто страшно назначать учетные лекарства", так как за каждое назначение пациенту лекарств, которые причислены к списку наркотических, "можно сесть в тюрьму или получить огромный штраф".

Директор хосписа добавила, что жалобы в госорганы и обвинения посыпались на нее с тех пор, как она взяла к себе 12-летнего Колю. В частности, ее критиковали за различные покупки для мальчика, поездки с ним на "Сапсане" и в метро, в Крым, ресторан, катание на вертолете и поход в театр, его устройство в обычную школу. До того, как Мониава стала опекуном Коли, мальчик жил в интернате, где мог только лежать, спать и есть.

У ребенка множественные нарушения развития: он не ходит, не говорит и почти не видит, страдает от судорог и контрактуры конечностей из-за долгих лет, проведенных в одной и той же позе без специальных упражнений и укладок - это состояние, при котором конечность не может полностью согнуться или разогнуться в одном или нескольких суставах.

По словам Мониавы, с тех пор как Коля пошел в школу "и начался хайп вокруг этого", количество ежемесячных пожертвований в "Дом с маяком" сократилось на 2 миллиона рублей. Если хоспис оштрафуют, штраф придется платить из денег, пожертвованных на помощь детям. От хосписа сейчас зависят 750 детей.