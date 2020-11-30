В Кремле покончил с собой сотрудник Федеральной службы охраны

Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля в Москве. Причиной смерти могло стать недовольство условиями работы. По данному факту проводится проверка, сообщил источник ТАСС.

Он опроверг информацию, что умерший сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента, о чем ранее сообщила Baza. По данным Telegram-канала, причиной самоубийства могло стать "равнодушное отношение" руководства ФСО к условиям работы сотрудника, а также многочисленные переработки.

Издание пишет, что в одну из последних смен мужчина работал более 15 часов. По словам его коллег, переработки начались в последнее время из-за нехватки кадров, при этом дополнительные часы службы не оплачиваются: раньше можно было накопить определенное количество часов переработки и использовать это время для досрочного выхода на пенсию, но недавно эту практику отменили.

По данным канала, погибший - работник 5 отдела ФСО России Михаил Захаров. Источник Baza утверждает, что жене Захарова не сообщили о причинах его смерти и даже не рассказали о том, что он покончил с собой. По словам родных, в последнее время он не жил вместе с супругой и в декабре должен был развестись по обоюдному согласию.