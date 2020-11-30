Следователи обнаружили на кладбище в Краснодаре тайник, в котором хранились 50 миллионов рублей, принадлежащие фигуранту уголовного дела о коррупции

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube "26 ноября 2020 года следователем совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю в тайнике, оборудованном на Славянском кладбище города Краснодара, обнаружено более 50 миллионов рублей, которые по версии следствия, возможно, были добыты фигурантом преступным путем", - сообщили в СК

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следователи обнаружили на кладбище в Краснодаре тайник, в котором хранились 50 миллионов рублей, принадлежащие фигуранту уголовного дела о коррупции, заместителю гендиректора кубанской электросетевой компании, сообщается на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю.

О возбуждении уголовного дела стало известно в начале октября. Топ-менеджер предложил сотруднику компании, в отношении которого проводилась доследственная проверка, замять дело за 10 миллионов рублей, которые обещал передать должностным лицам.

Сотрудник согласился, но попросил время на поиск и сбор необходимой суммы, после чего обратился в Следственный комитет. 8 ноября в доме и рабочем кабинете замгендиректора был проведен обыск, в ходе которого было изъято свыше 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и десяток дорогостоящих часов люксовых брендов.

"26 ноября 2020 года следователем совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю в тайнике, оборудованном на Славянском кладбище города Краснодара, обнаружено более 50 миллионов рублей, которые по версии следствия, возможно, были добыты фигурантом преступным путем", - сообщили в СК.

Топ-менеджер находится в СИЗО и обвиняется в обещании посредничества во взяточничестве (часть 5 статьи 291.1 УК РФ). Следствие продолжает устанавливать обстоятельства преступления и возможных иных эпизодов преступной деятельности топ-менеджера. Расследование уголовного дела продолжается.