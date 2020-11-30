Архив NEWSru.com Суд обязал МВД выплатить 50 тысяч рублей жестоко избитому в полиции подростку - в 50 раз меньше требуемого

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с МВД России 50 тысяч рублей в пользу 18-летнего Вадима Коваля, жестоко избитого полицейскими за не совершённую магазинную кражу. Пострадавший претендовал на компенсацию в 2,5 млн рублей, суд снизил сумму в 50 раз, сообщил "Новой газете" адвокат Дмитрий Герасимов. Решение будет обжаловано.

Вадим Коваль был задержан в мае 2019 года. Кассирша магазина заподозрила его в краже, однако у подростка ничего не нашли, а камера видеонаблюдения не зафиксировала противоправных действий с его стороны. Тем не менее одна из сотрудниц заявила в полицию, что Коваль устроил скандал и драку, при этом о краже в ее заявлении тоже не говорилось.

Юношу доставили в отделение полиции, не уведомив об этом его родственников. По данным правозащитной организации "Зона права", полицейские Александр Заброда и Евгений Аунинг раздели Коваля практически догола и нанесли ему не менее 14 ударов, в том числе ногами и дубинкой, а также угрожали его "отпетушить", то есть изнасиловать. Подросток при этом лежал на полу с застегнутыми за спиной наручниками. Незадолго до этого он перенес операцию по удалению грыжи и говорил об этом полицейским, но они это проигнорировали.

У Коваля после избиения диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, ушибы и гематомы лица, отек левого века, множественные ссадины, гематомы спины и ягодиц, ушиб левого колена, осаднение запястий.

В декабре Заброду и Аунинга задержали, они сознались в пытках и были уволены. Заброду приговорили к 1 году 8 месяцам колонии, Аунинга - к 1 году 6 месяцам. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Разница в сроках связана с тем, что только Заброда использовал дубинку при избиении. Оба силовика частично возместили моральный вред потерпевшему на сумму 150 тысяч рублей.