Новая газета / Twitter В Твери облили зеленкой и заставляли извиняться на коленях активиста, "распявшего" себя на Лубянке

Новая газета / Twitter

В Твери двое неизвестных напали на активиста Павла Крисевича возле железнодорожного вокзала. Они требовали встать на колени и извиниться за московскую акцию в образе Христа на Лубянке, после чего облили акциониста зеленкой, рассказал Крисевич "МБХ медиа".

"Их было двое. Когда они подошли, начали [говорить] о какой-то белиберде, якобы знакомые - чтобы внимание мое привлечь. А потом [один из них заявил], что я оскорбил его чувства, при этом все мои вставки про мое собственное вероисповедание и смыслы акции явно сбивали его заученные аргументы, и он потом просто потребовал, чтобы я просил прощения на коленях", - рассказал Крисевич. Он отказался извиниться, после чего человек, ведший беседу, плеснул в него разбавленной зеленкой.

Неизвестные скрылись на черном Range Rover: по словам Крисевича, это "два обычных гоповатых мужчины, сложения сотрудников силовых структур, с бородами, кривыми зубами и шапками до глаз". Акционист не планирует подавать заявление в полицию, так как считает, что заказчиком нападения является МВД либо ФСБ. "Просто в следующий раз разговоров у таких "доброжелателей" не будет", - заявил он.

5 ноября Крисевич провел в Москве перформанс в поддержку политзаключенных: около здания ФСБ установили крест, на котором "распяли" активиста. Затем крест подожгли, использовав вещество, которое горит при 40 градусах и не наносит человеку вреда. В огонь кинули "тома уголовных дел" политзаключенных.

После этого Крисевича арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полицейским (19.3 КоАП). Глава Международного фонда славянской письменности и культуры Александр Бочкарев обратился в МВД, СК и прокуратуру с просьбой привлечь акциониста к ответственности за акцию в образе Христа.