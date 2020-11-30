Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве. Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента, передает ТАСС.

Поправки, связанные с запретом на иностранное гражданство или вид на жительство, вносятся в законы "О воинской обязанности и военной службе", "О государственной гражданской службе РФ", "О муниципальной службе в РФ", "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", "О Центральном банке РФ".

Так, президент РФ предложил внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работники государственных органов или органов местного самоуправления, которым положен допуск к гостайне, вышедшие из российского гражданства или получившие иностранное гражданство или вид на жительство, должны будут письменно сообщить об этом работодателю. После этого трудовой договор с ними расторгнут.

Чиновники, которые в течение полугода после вступления документа в силу не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, будут уволены.Запрет будет распространяться на сотрудников госохраны, таможни, военнослужащих, росгвардейцев, работников МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, губернаторов, главу Банка России, сотрудников МВД и СК, а также дипломатов и их супругов..

Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму законопроект о расширении нормы о запрете на иностранное гражданство для военных, госслужащих и ряда других категорий лиц. Текст опубликован в думской электронной базе.

"Целью проекта федерального закона является уточнение положений отдельных законодательных актов Российской Федерации, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - сказано в пояснительной записке.

В действующей редакции закона сейчас прописано, что органы госохраны комплектуются военнослужащими и гражданским персоналом, которые не имеют гражданства других стран.

Законопроектом также запрещается принимать на работу в таможенные органы лиц с иностранным гражданством.

Для всех лиц, проходящих военную службу в Вооруженных силах, Росгвардии, органах ФСБ, в Службе внешней разведки, военной прокуратуре, военных органах Следственного комитета и других военных структурах, законопроектом предусмотрен не только действующий сейчас запрет на иностранное гражданство, но и запрет на вид на жительство или иные документы, подтверждающие право постоянного проживания за рубежом.

При этом законопроект сохраняет возможность для лиц, имеющих иностранное гражданство, вид на жительство и иностранных граждан служить "по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях".

Закон о воинской обязанности при этом предложено дополнить нормой, по которой граждане, обучающиеся для службы по контракту по программам подготовки офицеров, сержантов, старшин и рядовых запаса, обязаны сообщить в свой военный центр о прекращении российского гражданства или приобретении иностранного не позднее пяти рабочих дней.

В случае появления или наличия иностранного гражданства такие лица подлежат "отчислению из военного учебного центра". В то же время они по-прежнему будут подлежать воинскому призыву.

Необходимые корректировки вносятся в статью "Основания увольнения с военной службы". В частности, поводом для увольнения военнослужащих-контрактников, проходящих службу на должностях, замещаемых мичманами, прапорщиками или офицерами, станет наличие иностранного гражданства или вида на жительство.

В военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования смогут поступать только лица, "не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства".

Глава государства также предлагает уточнить, что в составляемых им, министром обороны и главой иного органа власти, в котором предусмотрена военная служба, перечни воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами ВС РФ, указываются должности, на которые могут быть назначены иностранные граждане.