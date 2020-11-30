"Важные истории": кража - самое распространенное преступление среди пенсионеров

Самое распространенное преступление среди российских пенсионеров - кража. По этой статье в 2019 году осудили 2111 человек. Чаще всего пенсионеры крадут мелкие суммы денег или недорогие предметы: продукты, корм для животных, посуду, пишут "Важные истории" и "Четвёртый сектор" со ссылкой на судебную статистику.

В 44% случаев пенсионеры получили за кражу условное наказание. "Значительный ущерб" в 38% краж, совершенных пенсионерами, не превышает 10 тысяч рублей.

Согласно приговорам за 2019 год, ущерб от каждой третьей кражи, совершенной пожилыми людьми с проникновением в жилище, не превышает 2,5 тысячи рублей, а от каждой второй - пяти тысяч рублей.

В тех случаях, когда суд признавал предварительный сговор с участием пенсионеров, ущерб от кражи больше чем в половине случаев не превышал пяти тысяч рублей.

Иногда ущерб оценивается в десятки рублей. Так, в 2009 году суд в Иркутской области приговорил к двум годам колонии мужчину, унесшего из чужого дома три литра браги стоимостью 21 рубль 75 копеек. Потом приговор отменили из-за малозначительности ущерба. В 2014 году в Тульской области пенсионерку наказали 400 часами обязательных работ за кражу металлической ванны, оцененной в 150 рублей. В Набережных Челнах 83-летняя женщина попалась на выходе из магазина с тремя пакетиками кошачьего корма. В Ухте 79-летнюю пенсионерку поймали во время кражи конфет и десятка яиц.

В 2016 году в деревне Ивановской области пенсионерка Надежда Шокурова зашла в дом к соседу и взяла там открытую упаковку кетчупа и 300 граммов сахара - на общую сумму 70 рублей 93 копейки. В следующий раз она унесла оттуда продукты и предметы личной гигиены на 600 рублей: две банки тушенки, 800-граммовую упаковку макарон, открытую пачку пельменей, банку майонеза, 17 пакетиков чая, рулон туалетной бумаги и полбутылки шампуня.

Если в первый раз Шокурова зашла к соседу, увидев оставленные в замочной скважине ключи, то во второй он отдал ей ключи сам. Сосед работал охранником в Подмосковье, время от времени уезжал туда на полмесяца и на всякий случай оставлял брелок с ключами у Надежды. На вопрос, почему она пошла в чужую квартиру, пенсионерка ответила, что "нечистый попутал", а еще - что "очень хотелось кушать, вот просто сильно-сильно". За обе кражи ей дали год лишения свободы условно.

В 2017 году Шокурова получала пенсию чуть больше семи тысяч рублей. Тогда же они с мужем взяли потребительский кредит, чтобы купить холодильник, стиральную машину и бензопилу для дров. Когда мужу, работавшему на ферме, стали задерживать зарплату, оформили еще один заем. На продукты оставалось около тысячи рублей в месяц.

Судя по вынесенным в 2019 году приговорам, пенсионеры полностью или частично признавали вину в 98 % случаев. Тогда - при условии, что у обвиняемого нет судимости, - почти в половине случаев суд назначал условный срок, обычно не превышающий двух лет. В остальных случаях присуждались исправительные работы или штрафы. Лишь в 1% приговоров суд выбирал мерой наказания реальное заключение. В таких делах обычно речь шла о крупных суммах причиненного ущерба.

Штрафы и возмещения расходов на адвоката списывают со счета или удерживают из пенсии автоматически. По закону списание не должно превышать 50 % пенсии. Если речь о возмещении вреда - 70 %. Осужденный может попросить о рассрочке выплаты из-за своего материального положения. Тогда ему установят размер ежемесячных удержаний в меньшем размере. Иногда пенсионеру приходится платить за услуги адвоката в десятки раз больше, чем стоило украденное.

60-летний Игорь Сентяков из города Чайковский в Пермском крае в июле 2020 года унес с "подельником" с чужой дачи "две кастрюли", как утверждал обвиняемый. Судя по приговору, приятели также взяли чайники, сковородку, ложки, вилки, два алюминиевых бака, газовый баллон и шланг - всего на пять тысяч рублей. В пунктах приема за украденное Сентякову якобы дали всего 500 рублей.

Суд назначил пенсионеру 1 год условно. Теперь ему нужно вернуть в бюджет девять тысяч рублей, которые ушли на адвоката по назначению. "Сдали на 500 [рублей], а сейчас я плачу 10 тысяч", - жалуется осужденный.

Большинство тех, кто совершает кражи, "не имеет доступа к более дорогим, более ценным объектам", говорит директор по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев. В этом, по его словам, Россия не отличается от других стран. При этом "какой-то сверхжестокости системы" в России Титаев не видит.

Суды, по его мнению, "умеют давать вполне пропорциональные наказания" - штрафы и условные сроки. "Надо учитывать, что условный срок для человека, который интенсивно работает, - это трагедия. Каждую командировку надо согласовывать, выезд за пределы региона - согласовывать, нельзя преподавать. Но для того, кто находится в других жизненных обстоятельствах, это в общем почти незаметное отягощение", - полагает Кирилл Титаев, отмечая, что альтернативой наказанию может быть только создание системы поддержки (профилактики преступлений), а эта система в России развита плохо.