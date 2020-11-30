Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сравнила путь до окончания пандемии коронавируса с марафоном, отметив, что это не вопрос ближайших месяцев. "Чтобы это был вопрос каких-то нескольких месяцев - нет, но мы должны идти к этому", - сказала она в интервью ТАСС.

По словам Вуйнович, нужно адаптировать свое поведение к пониманию того, что "вирус находится в популяции, он не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы". Представитель ВОЗ подчеркнула, что нужно научиться жить с коронавирусом, "а не позволять ему управлять нашей жизнью".

Вуйнович добавила, что говорить об окончании пандемии можно будет только при формировании достаточного уровня иммунитета с помощью вакцины. Уровень иммунитета у россиян к COVID-19 растет, но пока недостаточно для того, чтобы остановить инфекцию. Помочь этому должна вакцина. В то же время она отметила, что пока неизвестно, насколько устойчив иммунитет к коронавирусу и насколько он имеет защитную роль при бессимптомных и тяжелых случаях заболевания.

Говоря о Москве, где фиксируется больше всего случаев заражения, Вуйнович заявила, что социальное поведение горожан нельзя оценить на "отлично". Она отметила, что больше людей стали носить маски, а в магазинах есть разделительные полоски для соблюдения дистанции, но "есть места, где... просто не понимают, что при прикосновении к другому человеку они рискуют или заразиться, или другого человека заразить".

Вуйнович подчеркнула, что остановить распространение инфекции может строгое соблюдение мер защиты: носить маски должны 90% граждан, если же их носят только 60%, этого недостаточно. От дисциплины зависит и введение общего локдауна. Нынешние действия российских властей, по словам Вуйнович, соответствуют рекомендациям ВОЗ. В частности, ВОЗ рекомендовала, чтобы решения о карантинных мерах принимались на местах через оперативные штабы и с учетом меняющейся ситуации.

Специалист посоветовала россиянам отпраздновать Новый год дома, максимально ограничить контакты и прогулки в людных местах. Она также обратила внимание на высокий риск заражения в общественном транспорте. Например, в самолете в зону возможного заражения входят по два ряда кресел впереди и сзади занимаемого пассажиром места. В этой зоне заразиться можно даже при наличии маски, поэтому риск состоит в самом перелете, объяснила Вуйнович.

Разговоры об очередной волне коронавируса в России в начале 2021 года представитель ВОЗ считает преждевременными, так как сначала надо справиться с текущей волной и добиться задержки эпидемии. Также она отметила, что в следующем году могут появиться новые факторы, влияющие на ситуацию, что затрудняет какие-либо прогнозы.

В России второй день подряд отмечается больше 26 тысяч случаев коронавируса, всего в стране выявлено 2 295 654 заболевших. Число умерших с начала пандемии приближается к 40 тысячам. Выздоровели за все время около 1,8 млн пациентов.