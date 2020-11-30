Заместитель председателя Государственной думы, депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Яровая предложила включить в обязательную диспансеризацию подростков проверку на алкоголизм и наркоманию, передает ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу.

"Сегодня в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не введена обязательность установления таких опасных заболеваний, как алкоголизм и наркомания. Хотя сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания. Это серьезное упущение", - заявила Яровая во время онлайн-заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя является одной из причин семейного неблагополучия, заявляет Яровая.

Она также предложила назначить добровольцев на роль "наставников для молодежи, которая оступилась". "Нужно продумать и разработать приемлемые формы взаимодействия, чтобы выйти на небюрократический, необременительный алгоритм действия", - добавила Яровая.