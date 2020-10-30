В России новый рекорд по коронавирусу: количество заболевших за сутки превысило 18 тысяч человек

В России снова обновился максимум по выявленным случаям коронавируса за сутки: федеральный оперативный штаб сообщил о 18 283 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. У 22,3% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 599 976 заболевших в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 355 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 27 656 человек. По выздоровлению за сутки в России выписано 14 519 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 200 560 человек.
В Москве выявлено 5268 новых заболевших. Суточный прирост заболевших в столице второй раз за неделю и пятый раз за осень превысил 5 тысяч человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5268 (69)
Санкт-Петербург - 801 (36)
Московская область - 524 (13)
Нижегородская область - 401 (13)
Архангельская область - 325
Ростовская область - 310 (15)
Воронежская область - 296 (1)
Красноярский край - 292 (8)
Свердловская область - 284 (7)
Иркутская область - 232 (8)
Забайкальский край - 232 (5)
Республика Коми - 231 (4)
Хабаровский край - 224 (2)
Алтайский край - 219 (6)
Республика Крым - 216 (2)
Республика Бурятия - 215 (8)
Ульяновская область - 206
Томская область - 203
Мурманская область - 199 (4)
Волгоградская область - 199 (4)
Омская область - 197 (6)
Ханты-Мансийский АО - 196 (3)
Ставропольский край - 195 (4)
Саратовская область - 195
Приморский край - 192 (3)
Республика Саха (Якутия) - 189 (8)
Новосибирская область - 185 (5)
Ямало-Ненецкий АО - 184 (5)
Кемеровская область - 180 (7)
Оренбургская область - 177
Республика Алтай - 172 (8)
Самарская область - 170 (6)
Пензенская область - 170 (2)
Пермский край - 165 (4)
Кировская область - 153 (1)
Брянская область - 152
Челябинская область - 151 (2)
Тверская область - 146 (6)
Тюменская область - 144 (7)
Республика Хакасия - 142 (3)
Краснодарский край - 139 (7)
Ленинградская область - 134
Амурская область - 132 (2)
Орловская область - 125 (2)
Ярославская область - 123
Курская область - 122 (4)
Удмуртская Республика - 123 (4)
Астраханская область - 122 (3)
Республика Карелия - 117 (3)
Ивановская область - 117 (3)
Тульская область - 115 (2)
Костромская область - 115 (1)
Смоленская область - 114 (3)
Белгородская область - 111
Псковская область - 110
Калининградская область - 106 (1)
Рязанская область - 105 (1)
Калужская область - 101 (3)
Владимирская область - 101
Республика Калмыкия - 99
Вологодская область - 98 (5)
Республика Башкортостан - 92 (1)
Тамбовская область - 92
Сахалинская область - 91
Кабардино-Балкарская Республика - 88 (2)
Республика Тыва - 88 (6)
Новгородская область - 87
Карачаево-Черкесская Республика - 86
Республика Дагестан - 86 (5)
Липецкая область - 84 (1)
Курганская область - 80 (3)
Севастополь - 80 (2)
Республика Адыгея - 68
Республика Мордовия - 66 (1)
Республика Ингушетия - 63
Республика Северная Осетия - 61
Чувашская Республика - 59 (3)
Камчатский край - 51
Магаданская область - 48
Республика Татарстан - 46 (1)
Республика Марий Эл - 46 (1)
Еврейская АО - 42
Чеченская Республика - 12
Ненецкий АО - 6
Чукотский АО - 0