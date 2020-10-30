В России новый рекорд по коронавирусу: количество заболевших за сутки превысило 18 тысяч человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин В Москве выявлено 5268 новых заболевших. Суточный прирост заболевших в столице второй раз за неделю и пятый раз за осень превысил 5 тысяч человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

В России снова обновился максимум по выявленным случаям коронавируса за сутки: федеральный оперативный штаб сообщил о 18 283 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. У 22,3% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 599 976 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 355 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 27 656 человек. По выздоровлению за сутки в России выписано 14 519 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 200 560 человек.

В Москве выявлено 5268 новых заболевших. Суточный прирост заболевших в столице второй раз за неделю и пятый раз за осень превысил 5 тысяч человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 5268 (69)

Санкт-Петербург - 801 (36)

Московская область - 524 (13)

Нижегородская область - 401 (13)

Архангельская область - 325

Ростовская область - 310 (15)

Воронежская область - 296 (1)

Красноярский край - 292 (8)

Свердловская область - 284 (7)

Иркутская область - 232 (8)

Забайкальский край - 232 (5)

Республика Коми - 231 (4)

Хабаровский край - 224 (2)

Алтайский край - 219 (6)

Республика Крым - 216 (2)

Республика Бурятия - 215 (8)

Ульяновская область - 206

Томская область - 203

Мурманская область - 199 (4)

Волгоградская область - 199 (4)

Омская область - 197 (6)

Ханты-Мансийский АО - 196 (3)

Ставропольский край - 195 (4)

Саратовская область - 195

Приморский край - 192 (3)

Республика Саха (Якутия) - 189 (8)

Новосибирская область - 185 (5)

Ямало-Ненецкий АО - 184 (5)

Кемеровская область - 180 (7)

Оренбургская область - 177

Республика Алтай - 172 (8)

Самарская область - 170 (6)

Пензенская область - 170 (2)

Пермский край - 165 (4)

Кировская область - 153 (1)

Брянская область - 152

Челябинская область - 151 (2)

Тверская область - 146 (6)

Тюменская область - 144 (7)

Республика Хакасия - 142 (3)

Краснодарский край - 139 (7)

Ленинградская область - 134

Амурская область - 132 (2)

Орловская область - 125 (2)

Ярославская область - 123

Курская область - 122 (4)

Удмуртская Республика - 123 (4)

Астраханская область - 122 (3)

Республика Карелия - 117 (3)

Ивановская область - 117 (3)

Тульская область - 115 (2)

Костромская область - 115 (1)

Смоленская область - 114 (3)

Белгородская область - 111

Псковская область - 110

Калининградская область - 106 (1)

Рязанская область - 105 (1)

Калужская область - 101 (3)

Владимирская область - 101

Республика Калмыкия - 99

Вологодская область - 98 (5)

Республика Башкортостан - 92 (1)

Тамбовская область - 92

Сахалинская область - 91

Кабардино-Балкарская Республика - 88 (2)

Республика Тыва - 88 (6)

Новгородская область - 87

Карачаево-Черкесская Республика - 86

Республика Дагестан - 86 (5)

Липецкая область - 84 (1)

Курганская область - 80 (3)

Севастополь - 80 (2)

Республика Адыгея - 68

Республика Мордовия - 66 (1)

Республика Ингушетия - 63

Республика Северная Осетия - 61

Чувашская Республика - 59 (3)

Камчатский край - 51

Магаданская область - 48

Республика Татарстан - 46 (1)

Республика Марий Эл - 46 (1)

Еврейская АО - 42

Чеченская Республика - 12

Ненецкий АО - 6

Чукотский АО - 0

