Чита.Ру / YouTube Видеообращение Ольги Сорокиной было опубликовано в соцсетях, а затем появилось на канале информагентства "Чита.ру"

Чита.Ру / YouTube

Министерство здравоохранения Забайкальского края начало проверку по факту смерти 64-летней жительницы поселка Курорт-Дарасун Ольги Сорокиной, которая перед этим записала видеообращение. В нем пенсионерка жаловалась на неоказание ей квалифицированной медицинской помощи и халатность чиновников, которая может стоить ей жизни.

Видеообращение Ольги Сорокиной было опубликовано в соцсетях, а затем появилось на канале информагентства "Чита.ру". Она рассказала, что почувствовала симптомы заболевания COVID-19 19 октября. "Со стороны министерства здравоохранения, скорой помощи, поликлиники нет никаких действий. Они все время приезжают, записывают мои данные, что и как я лечусь и уезжают", - рассказала пенсионерка и добавила, что у нее высокая температура (39 градусов и выше) и ей не хватает кислорода.

"Когда обратилась за помощью, я хорошо дышала, я говорила хорошо. [Теперь] силы покидают меня", - добавила Ольга. Она была уверена, что у нее развилось воспаление легких.

Сын женщины попытался попасть на прием к министру здравоохранения края, но его задержали сотрудники Росгвардии, рассказала Сорокина. "Если я умру, в этом виновато только министерство здравоохранения с таким халатным отношением", - заключила жительница Забайкалья.

Женщину госпитализировали 28 октября, на следующий день она умерла, передает "Дождь". Начатая после ее смерти проверка проводится в учреждениях, "ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентки", сообщает сайт краевой администрации.

В Забайкалье за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 232 человек. На территории региона введен масочный режим, ограничения на массовые мероприятия и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.