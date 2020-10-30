Сотрудники полиции задержали сопредседателя профсоюза "Курьер" Саида Шамхалова после забастовочного собрания курьеров Delivery Club и встречи с руководством Mail.ru Group . Об этом говорится в группе профсоюза в соцсети "Вконтакте".

Шамхалова доставили в ОВД по Хорошевскому району.

"На выходе его ждали полицейские (порядка 10 человек) и сказали, что хотят с ним какую-то профилактическую беседу провести", - рассказал соратник Саида профактивист Объединения перевозчиков России Руслан Каблахов.

По его словам, при задержании Шамхалова сотрудники полиции посоветовали его товарищам "сдать" Саида и "искать себе друзей своей национальности".Шамхалова отпустили из отдела около 21:00 без протокола, рассказали в профсоюзе.

Ранее в пятницу несколько десятков курьеров собрались у офиса Mail.ru с целью потребовать заключения трудовых договоров с персоналом и отмены штрафной системы. Они обещали устроить забастовку с 30 октября по 1 ноября.

По результатам встречи сервис Delivery Club сообщил, что пересмотрит систему мотивации. В частности, речь идет о штрафах, связанных с непринятием заказов не из своей отправной (логистической зоны), на которые жаловались курьеры во время встречи.

"Мы введем ограничение по весу заказов из продуктовых магазинов и проведем коммуникацию с партнерами, поскольку курьеры сообщили о плохом отношении сотрудников ресторанов", - обещали в компании.