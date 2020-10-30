Из аптек пропал жизненно важный препарат против тромбоза, применяемый при коронавирусе

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай В пресс-службе Минздрава подтвердили дефицит "Клексана" в связи с повышенным спросом, добавив, что ситуация находится на контроле Минздрава России и очередная поставка препарата была осуществлена 22 октября

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

В ряде российских регионов, в том числе в Москве и Подмосковье, из продажи пропал раствор "Клексан" для инъекций на основе эноксапарина натрия. Он входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и назначается для профилактики и лечения венозных тромбозов, которые могут стать осложнениями в том числе и при коронавирусе, вызывая смерть человека в стационаре. Об этом сообщает РБК.

Генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что продажи "Клексана" по России в октябре упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "В условиях пандемии, повышенного спроса продажи препарата, если он есть в наличии, должны расти, а мы видим, что они падают. Просто препарата нет физически. Или он есть, но на складах и из-за проблем с маркировкой не может быть продан", - говорит Шуляк. Так, продажи в Москве упали на 28%, а в Кемеровской области - на 59%.

По сравнению с началом пандемии продажи снизились на 31%. Так, если в первые три недели февраля было продано 37,5 тыс. упаковок "Клексана", то в первые недели октября - всего 25,7 тыс. При этом в Москве продажи упали на 33%, в Подмосковье - на 56%.

В то же время глава DSM Group отметил, что в Новосибирской области продажи "Клексана" выросли год к году на 94%. "В Новосибирской области есть крупные региональные фармацевтические склады. Судя по всему, препарат там был и усиленно скупался населением", - пояснил он. Из продажи пропал и препарат "Ксарелто", который также используется для предотвращения тромбоза даже при нетяжелых случаях коронавируса.

Директор по развитию сети аптек A.v.e Group Нодар Солярик подтвердил, что в аптеках этого препарата нет, и его дефицит отмечался еще в первую волну пандемии. Поиск лекарств на основе эноксапарина натрия на "Яндекс.Маркет" и в других интернет-аптеках результатов не дал.

Директор по корпоративным связям компании "Санофи", которая и выпускает "Клексан", объяснил отсутствие препарата повышенным спросом на фоне пандемии. Кроме того, с апреля это лекарство включено в методические рекомендации Минздрава "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции". В то же время он заявил, что препарат продолжает поступать на склад компании, производитель ввел дополнительный контроль заказов и отгрузок "с целью обеспечения равной доступности имеющихся количеств для участников рынка".

В пресс-службе Минздрава подтвердили дефицит "Клексана" в связи с повышенным спросом, добавив, что ситуация находится на контроле Минздрава России и очередная поставка препарата была осуществлена 22 октября. "Препарат в первую очередь используется в комплексной терапии пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационарных условиях. Поэтому все медицинские организации полностью обеспечены "Клексаном" и его аналогами, а также имеют их необходимый запас", - подчеркнули в пресс-службе.

Перебои с "Клексаном" начались еще в августе. Сейчас о нехватке препарата в аптеках пишут в соцсетях жители регионов, в частности Свердловской, Ярославской областей, Республики Марий Эл и других, и просят пользователей продать лекарства, которые остались у них на руках. В Тюмени на отсутствие препарата "Клексан" жаловались в том числе беременные женщины, которым этот препарат также назначается во время беременности.

В местном перинатальном центре после этого сообщили, что у них на балансе "достаточное количество" эноксапарина натрия для лечения и профилактики тромбоэмболических осложнений у всех пациентов. При этом представители аптечных сетей, которые работают в регионе, сообщили, что из-за пандемии препарата нет в наличии уже около месяца или больше, лекарство отсутствует у поставщиков и когда появится, они не знают.

На нехватку антитромботических препаратов также жаловались жители Ульяновской и Новосибирской области. Глава новосибирского подразделения Росздравнадзора Елена Хрусталева тогда говорила, что препараты в аптеки поступают, но очень быстро раскупаются из-за ажиотажного спроса. По ее словам, в ситуации зачастую виноваты сети, которые продают препараты без рецептов в нарушение правил. 13 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к федеральным аптечным сетям, попросив увеличить поставки лекарств, которые применяются при лечении от коронавируса.

О сложностях с наличием лекарств, необходимых для лечения от коронавируса, сообщали и власти Кузбасса. "Даже если препарат есть в наличии, зачастую он в единственном экземпляре и через пять минут в продаже его уже может не быть", - говорил председатель Законодательного собрания Кемеровской области Вячеслав Петров.

В апреле этого года пациенты с ревматоидным артритом, красной волчанкой и склеродермией, численность которых в РФ доходит до 1 млн человек, столкнулись с тем, что необходимые им препараты исчезли из аптек, так как были рекомендованы Минздравом в качестве средств лечения коронавирусной инфекции. Эксперты отмечают, что применение "непрофильных" препаратов в лечении коронавируса требует качественных клинических исследований из-за тяжелых побочных эффектов.