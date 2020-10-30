МВД проводит проверку по заявлению жительницы Московской области Натальи Смирновой. Женщина просит разобраться в ситуации, которая привела к передаче трехкомнатной квартиры в Химках протоиерею столичного храма Косьмы и Дамиана Сергия Куликова. Как сообщил РБК адвокат Смирновой Александр Песковой, в МВД инициировали проверку на предмет возбуждения уголовного дела по факту мошенничества (ст. 159 УК). В территориальном отделе полиции подтвердили факт проверки.

Смирнова написала письмо патриарху Кириллу, в котором утверждает, что по завещанию от 2011 года должна была получить квартиру своей тети Ирины Круговой. Однако затем завещание было изменено в пользу протоиерея: это произошло после того, когда ее родственница перенесла два инсульта, а на фоне обнаруженной онкологии 4-й степени принимала сильнодействующие лекарства.

Тогда же, по словам Смирновой, интерес к пожилой женщине стала проявлять жена Куликова Галина, после чего родственников перестали пускать в квартиру, в которой появилась незнакомая им сиделка-прихожанка, а документы на квартиру пропали из дома.

Об изменении завещания Смирнова узнала уже после похорон умершей в январе тети. При этом в квартире по-прежнему живет ее бабушка 1926 года рождения, которую также опекает приставленная храмом сиделка и которая в последнее время стала утверждать, что "принадлежит батюшке и ничего теперь не решает".

"Убедительно прошу разобраться в данной ситуации и обязать Куликова отозвать заявление о принятии наследства, а также проверить, единичный ли это случай в биографии вышеуказанного священнослужителя", - написала Смирнова. По словам ее адвоката, правоохранительные органы ранее выносили отказ в возбуждении дела, однако это решение было обжаловано прокурором, и проверка продолжилась.

"Дело движется, скорее, из-за бабушки Натальи Смирновой. Пожилой человек, уже более чем преклонного возраста, он сейчас фактически закрыт в квартире, к нему не допускают родственников. Там живут и постоянно находятся с ней посторонние женщины, которые, по их словам, действуют по благословению протоиерея Сергия", - рассказал адвокат.

Спор о наследстве рассматривает Химкинский городской суд, дело отправлено на экспертизу, призванную определить, в каком состоянии была Ирина Крутова в тот момент, когда писала новое завещание.В пресс-службе Химкинского суда подтвердили, что иск Натальи Смирновой был зарегистрирован 23 июля. В пресс-службе патриарха и в храме Космы и Дамиана, настоятелем которого является протоиерей Сергий Куликов, ситуацию не прокомментировали.

Храм святых бессребреников Космы и Дамиана находится на Правобережной улице в Северном административном округе. Сергий Куликов является настоятелем храма с 1992 года.