Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил предприятия, занятые в производстве медицинского кислорода - АО "Линде Газ Рус" и ПАО "Криогенмаш"

Минпромторг России

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России в четверти регионов есть проблемы со снабжением больниц медицинским кислородом, Минпромторг решает эти проблемы в оперативном режиме, сообщил через пресс-службу глава ведомства Денис Мантуров, передает "Интерфакс".

"Сегодня Минпромторг предпринимает все возможные усилия, чтобы исключить ситуацию с дефицитом кислорода. Мы провели опрос всех 85 субъектов Федерации. В результате выявили осложненную ситуацию в медицинском кислороде в 22 регионах. С ними мы находимся сейчас в плотном взаимодействии и проводим ряд совещаний со всеми российскими производителями и поставщиками медицинских газов", - сказал министр.

По его словам, любая возникающая потребность в сырье, быстром лицензировании или в помощи в выходе на рынок решается "в кратчайшие сроки при прямом контакте наших сотрудников и предприятий".

Минпромторг запросил у регионов информацию о снабжении медицинским кислородом после публикаций о том, что в городской больнице N20 Ростова-на-Дону, где лечат коронавирусных больных, были сбои с подачей кислорода.

Из-за того, что больница вовремя не пополнила запасы, 12 октября его не было несколько часов, и от нехватки кислорода умерли несколько человек, сообщили местные СМИ. Эту информацию подтвердили двое медиков, работающих в больнице.

"Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух", - рассказал источник из министерства здравоохранения. По его словам, пять человек умерли в реанимации, еще несколько - в общем отделении больницы. По словам врачей, из-за недостатка кислорода сотрудники вынуждены постоянно снижать его концентрацию в смеси и временно отключать часть пациентов от аппарата, чтобы помочь более тяжелым больным.

Средний возраст умерших в ночь с 11 на 12 октября составил 66 лет, однако в их числе был 29-летний мужчина с онкологической патологией. По предварительным результатам патолого-анатомических исследований, поражение легких у каждого из скончавшихся больных составляло 80-90%. Поэтому даже в случае установления факта утечки следователям предстоит разобраться, стали ли причиной смерти пациентов перебои с кислородом.

В мэрии это отрицали. Однако 30 октября СКР сообщил, что по факту гибели пяти пациентов этой больницы возбуждено уголовное дело.

27 октября ушли в отставку глава областного Минздрава Татьяна Быковская и начальник ростовского горздрава Надежда Левицкая. Последняя сделала это по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

На ситуацию обратил внимание и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразивший надежду, что ростовские власти проведут необходимое разбирательство. "Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, приучились все проверять, но мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности", - сказал Песков.