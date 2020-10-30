sudok1 / DepositPhotos В Ростове-на-Дону возбуждено дело о смерти 13 человек в больнице для больных коронавирусом

sudok1 / DepositPhotos

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ) по факту смерти более 10 пациентов в местной больнице N 20, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В рамках расследования проходят обыски в городской администрации, управлении горздрава, областном минздраве и по месту жительства бывшей главы горздрава Надежды Левицкой.

Официально информацию о возбуждении уголовного дела в правоохранительных органах пока не прокомментировали.

Сообщения о смерти 13 пациентов с COVID-19 из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ в ростовской больнице появились на прошлой неделе. Власти выступили с заявлением, что данная информация не соответствует действительности. 26 октября специальная комиссия сообщила, что получила данные о перебоях с кислородом в ковидном госпитале горбольницы N 20.

В то же время представители комиссии заявили, что в историях болезни скончавшихся пациентов не зафиксирован факт снижения подачи кислорода.

Вскоре после этого свои должности покинули глава горздрава Надежда Левицкая и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Последняя сделала это по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.