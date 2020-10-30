Новости Камчатки - Кам 24 / youtube.com Федеральная служба безопасности РФ обвинила юриста Андрея Саркисяна из Петропавловска-Камчатского в том, что тот раскрыл государственную тайну в апелляционной жалобе своего клиента

Новости Камчатки - Кам 24 / youtube.com

Федеральная служба безопасности РФ обвинила юриста Андрея Саркисяна из Петропавловска-Камчатского в том, что тот раскрыл государственную тайну в апелляционной жалобе своего клиента, уволенного из пограничных войск.

Как рассказал Саркисян "Открытым медиа", пока в отношении него проводят доследственную проверку по статье "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну". Об обвинениях в свой адрес юрист узнал, когда утром 29 октября к нему домой пришли с обыском и предъявили постановление суда на "обследование помещения".

Андрей Саркисян отказался открыть дверь без адвоката. Тогда оперативники ФСБ выпили дверь "болгаркой". В ходе обыска они изъяли 3 мобильных телефона, 2 флешки, 2 жестких диска и апелляционную жалобу, которая стала причиной разбирательства.

Пограничное управление ФСБ считает, что гостайну - секретные приказы ФСБ - Саркисян получил, скопировав документы, когда сам проходил военную службу с 2006 по 2017 год. Юрист утверждает, что хотя и работал с этими приказами, ничего не копировал и более того, был ознакомлен с ними в суде Владивостока, где защищал своего подопечного.

История началась год назад, когда военнослужащий пограничного управления ФСБ России Юрий Ястребов обратился к юристу Саркисяну, чтобы тот представлял его интересы в Тихоокеанском флотском военном суде. Ястребова, по его мнению, незаконно лишили доступа к гостайне и уволили со службы. Суд решил, что вина Ястребова доказана, а доводы его представителя Саркисяна не могут свидетельствовать об обратном. Причину решения суд не уточнил, сославшись на гостайну.

"Абсурдное утверждение. Каждое решение должно содержать нормы права, на основании которых суд принял решение. В данном случае это приказы ФСБ, пусть и секретные, - рассказал Андрей Саркисян. - Я в своей апелляционной жалобе написал примерно следующее: военнослужащему вменяют нарушение пункта пятого приказа десятого. Но военнослужащий не мог нарушить этот пункт, потому как в нем написано следующее, и так далее".

Именно эти доводы защитника пограничное управление ФСБ России посчитало разглашением гостайны. "По их мнению, я должен был написать так: с решением суда не согласен, по какой причине - указать не могу, поскольку это является разглашением гостайны. Но это же абсурд! Зачем тогда судиться?" - пояснил Саркисян.

Юрист считает, что ему мстит служба собственной безопасности пограничного управления ФСБ, а обыск является попыткой запугивания.

Между тем в погрануправлении по восточному арктическому району подтвердили, что в квартире адвоката адвокатской палаты Камчатского края Саркисяна проводилось "обследование". Там также отметили, что предложили Саркисяну добровольно открыть входную дверь, пишет "Кам 24".

"Однако адвокат не подчинился, тем самым воспрепятствовал законным требованиям сотрудников органов безопасности, при этом провоцируя конфликтную ситуацию. Одновременно с этим Саркисян разместил в информационном пространстве провокационные видеоролики о данном событии, вовлекая в этот процесс знакомых журналистов, пытаясь привлечь общественность", - сообщили в погрануправлении.

В связи с этим в ведомстве "напомнили Саркисяну о необходимости соблюдать профессиональную этику адвоката".Камчатский блогер Александр Зайцев, который при "обследовании" в квартире правозащитника выступал в качестве понятого, утверждает, что Саркисян никогда не был адвокатом, хотя и оказывал юридические услуги. По словам Зайцева, осмотрев квартиру, пограничники вместе с Саркисяном направились в здание бывшего дома быта, где Андрей Саркисян ранее работал.

"Андрей действительно снимал офис в этом здании, но съехал оттуда несколько месяцев назад. Меня удивляет, как же силовики проводили оперативные мероприятия, если не выяснили даже этого?" - сказал Александр Зайцев.