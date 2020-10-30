Бывший замруководителя Главного управления криминалистики (ГУК) Следственного комитета РФ Сергей Рябов судится с ведомством из-за своего увольнения, пишет РБК. СКР официально объясняет отставку генерал-майора юстиции тем, что он покровительствовал своему подчиненному, ставшему фигурантом уголовного дела.

Год назад подчиненный генерала попал под уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Замруководителя отдела компьютерно-технических и инженерно-технических исследований ГУК Алексей Яковлев еще с 2012 года параллельно преподавал в МГТУ им Баумана и в 2017 организовал курсы повышения квалификации криминалистов СКР на базе университета.

Как следует из решения суда по делу Рябова, он не только обогатился, но и ввел в заблуждение председателя СКР Александра Бастрыкина и воспользовался уникальными учебными материалами комитета, предоставив их вузу. Госконтракты были заключены на сумму 2,3 млн рублей, часть из них Яковлев получил как зарплату. Дело передано в суд.

Рябов же вступился за подчиненного и во время следствия дал "недостоверные показания", оправдывающие Яковлева, и "предоставил на него положительную характеристику "без объективного учета всех обстоятельств".Два дня назад ему отказал Мосгорсуд, подтвердив законность июльского решения Басманного районного суда. Генерал-майор Рябов намерен подавать и кассационную жалобу. Сейчас он идет уже на третий судебный круг.

Рябов стал заместителем руководителя ГУК СКР - руководителем управления организации экспертно-криминалистической деятельности в 2011 году.