66.RU / Григорий Постников Таксисты Екатеринбурга вышли к мэрии и грозят забастовкой из-за установки защитных экранов в своих автомобилях

66.RU / Григорий Постников

Утром в пятницу на центральной площади Екатеринбурга собрались водители такси, недовольные указом губернатора Свердловской области об обязательной установке защитных экранов в такси. Под окнами городской мэрии они припарковали несколько десятков машин, сообщает 66.ru. Перевозчики грозят забастовкой.

Основное требование таксистов - сделать указ рекомендательным, а не обязательным. По словам протестующих, установка защитных экранов в салоне одного автомобиля обойдется как минимум в 7,5 тысячи рублей, а в городе есть только одна компания, которая официально занимается переоборудованием машин.

Вышедший на акцию руководитель одного из таксопарков предупредил, что из-за указа губернатора жители могут столкнуться с дефицитом свободных такси в городе. "Мы, руководители парка, сегодня не вывели на линию примерно 5% автомобилей. Завтра, если мы не получим ответ, мы не выведем 10%, потом 20%, потом мы не выведем на линию 100% автомобилей", - сообщил один из участников акции.

Позже на площадь к протестующим вышел глава регионального Минтранса Виталий Старков, пишет Znak.com. Он заявил водителям, что сделать защитные экраны можно из подручных средств - например, из стрейч-пленки. "Чтобы, если человек чихнул, капли не попали", - пояснил чиновник.

Министр утверждает, что в качестве эксперимента уже установил такой экран у себя в машине, и на это ушло всего 25 минут. Старков также пообещал, что водителей пока не будут наказывать и штрафовать за невыполнение нового распоряжения властей.

По словам министра, власти приняли решение о защитных барьерах в такси, так как в машинах невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 метра. В ответ водители заявили, что в общественном транспорте социальную дистанцию тоже никто не соблюдает. На это чиновник ответил, что в течение двух недель в Екатеринбурге увеличат количество автобусов.

Спорный указ глава региона Евгений Куйвашев подписал 28 октября на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Свердловской области. На сегодняшний день там зафиксировано 35650 случаев заражения COVID-19.

Указ губернатора, вступивший в действие 29 октября, обязал рестораны, кафе и такси установить защитные перегородки. По мнению областных властей, эта мера должна помочь в сдерживании распространения коронавируса. Документ вызвал бурю эмоций в чатах таксистов, устанавливать экраны отказались в том числе крупные компании "Яндекс Такси" и "Везет".

А юристы сервиса "Максим" обратились в надзорные органы с требованием проверить "коррупциогенные факторы" в указе губернатора. Они уверены, что указ "противоречит постановлению правительства о правилах перевозок и указу президента о мерах по борьбе с коронавирусом", а также мерам безопасности. По словам представителей "Максим", наличие защитного экрана влияет на организацию циркуляции воздуха в салоне машины, меняет предусмотренное заводом-изготовителем распределение температуры и влажности в салоне. Они подчеркнули, что экраны могут стать причиной запотевания или обледенения задних боковых стекол и ухудшить обзор.