bloknot-volgograd.ru В прокуратуре Волгоградской области начали проверку после появления сообщений о попытке медиков перевести 87-летнего ветерана Великой Отечественной войны, болевшего COVID-19, из госпиталя в психиатрическую больницу

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В прокуратуре Волгоградской области начали проверку после появления сообщений о попытке медиков перевести 87-летнего ветерана Великой Отечественной войны, болевшего COVID-19, из госпиталя в психиатрическую больницу. Об этом сообщила ТАСС старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

Ранее информагентство "Высота 102" со ссылкой на дочь ветерана Галину Курапову рассказало, что пенсионера доставили в Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн, поставили диагноз "двусторонняя пневмония" и выявили у него коронавирус. Несмотря на тяжелое состояние, пациента не переводили в реанимацию.

"По телефону я пыталась наводить справки о его состоянии, оказалось, что в реанимации его нет, хотя состояние было плохое, - рассказала Галина. - Потом врачи сказали, что отец шумит и мешает соседям по палате, лежит как собака на полу". Медики добавили, что "будут решать вопрос о его переводе в ковидную психушку".

По словам Галины, в разговоре с медиками звучали даже такие фразы: "ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет".

Женщина решила забрать отца домой и вызвала платную бригаду скорой помощи, однако, когда она приехала к госпиталю, то увидела своего отца в очень плохом состоянии. "Мне выкатывают на каталке полутруп с нитевидным пульсом. Вместо того, чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, давать кислород, еще что-то, его просто посадили на каталку и хотели отправить домой", - пояснила Галина. По ее словам, отец был без сознания.

В ответ на возмущение очевидцев медики закатили пенсионера обратно в больницу. Через некоторое время Галине сообщили, что ее отец Владимир Молчанов умер.

Как сообщил в эфире телеканала "Волгоград-ТРВ" начальник областного госпиталя ветеранов войн Олег Кириллов, у умершего ветерана преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы, лабораторные и клинические показатели пациента были удовлетворительные. "В приемном отделении у пациента развилась внезапная коронарная смерть", - пояснил он.

Со слов Кириллова, три года назад Молчанов перенес тяжелый геморрагический инсульт. "У него в виде остаточных явлений наблюдались выраженные когнитивные нарушения, деменция. К осознанному контакту он был недоступен. У него были грубые нарушения поведения", - добавил врач. Его слова приводит 360.

Главврач добавил, что в тех обстоятельствах, когда приемное отделение больницы является "красной зоной", в кратчайшее время реаниматологи не смогли оказаться у пациента, а сотрудники приемного отделения оказались не готовы к данной проблеме. Он также отметил, что Молчанова не собирались выписывать, а лишь перевести в инфекционное отделение.

По словам Кириллова, заключение о том, правильно ли лечили ветерана, будет сделано в ближайшее время в ходе патологоанатомического исследования. В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили РБК, что по данному факту проводится проверка.

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