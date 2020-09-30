Российские чиновники прививались от коронавируса "по блату", входя на особых условиях в группу добровольцев-испытателей и делая прививки через знакомых в центре имени Гамалеи и Минздраве. Формально такие договоренности незаконны, но не предполагают преследования за нарушения при проведении испытаний, пишет изданию "Проект".

Испытание вакцины от коронавируса началось в России в середине июня - для первых двух этапов понадобились всего 76 здоровых добровольцев в возрасте до 60 лет. Тогда же войти в группу предложили сотрудникам центрального офиса "Сбербанка" - они получили по почте письмо от начальства с предложением проверить на себе эффективность вакцины. Сделать это вызвались около 20 человек, но никого из них не взяли. "Было ощущение, что подходят только очень молодые люди, без аллергии и любых заболеваний - таких у нас не нашлось", - рассказал собеседник издания в банке.

При этом о тщательном отборе испытуемых говорить не приходится: бывший высокопоставленный федеральный чиновник на пенсии заявил, что "без проблем" смог привиться уже в июне через знакомых в центре имени Гамалеи. "Заплатил за анализы и меня привили", - пояснил он.

На самом деле представители элиты получили свободный доступ к вакцине еще раньше - в апреле, о чем сообщало агентство Bloomberg. ГосСМИ и чиновники это отрицали, но 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации в России вакцины и признал, что его дочь к тому моменту уже успела сделать себе прививку. Входила ли она в группу испытуемых, президент не уточнил.

После регистрации препарата о сделанных прививках официально сообщили мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В то же время чиновники утверждают, что представители элиты смогли привиться до регистрации вакцины и не вступая в группу добровольцев.

Один из собеседников "Проекта" договорился о прививке через Российский фонд прямых инвестиций, который ведает в том числе продажей вакцины за рубеж, а другой сделал это через руководство Минздрава, причем в его случае за укол пришлось заплатить 30 тысяч рублей. А некоторые из чиновников вошли в группу добровольцев лишь с условием, что ни в коем случае не получат плацебо. Среди "уколовшихся" называют в том числе бывшего главу администрации президента Александра Волошина и некоторых действующих сотрудников кремлевской администрации.

Медицинские юристы утверждают, что такие договоренности незаконны и подпадают под действие статей 238 (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 238.1 (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств) УК РФ. Однако в России нет уголовного преследования за нарушения порядка проведения испытаний: уголовное дело заведут только при появлении осложнений у пациента. В центре имени Гамалеи отказались от комментариев, заявив, что не уполномочены "на контакты со СМИ по данным вопросам" и посоветовали обратиться в Минздрав. Однако там также не ответили на вопросы.