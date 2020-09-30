Стопкоронавирус.рф За последние сутки в России выявлен 8481 случай коронавируса в 84 регионах

Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в России выявлен 8481 случай коронавируса в 84 регионах (кроме Чукотки) - это максимум с 14 июня. Третий день число зарегистрированных заболевших превышает 8 тысяч человек, прирост продолжается в стране 17 дней подряд, отмечает "Коммерсант".

Всего в России 1 176 286 заболевших и 20 722 умерших. 177 человек умерли за сутки - это наибольший показатель с 17 июля, пишет Forbes. Из больниц по выздоровлению выписано 5858 человек за сутки, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 958 257.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 2308

Санкт-Петербург - 276

Московская область - 222

Ростовская область - 198

Нижегородская область - 175

Воронежская область - 162

Кемеровская область - 156

Свердловская область - 149

Ставропольский край - 148

Ханты-Мансийский АО - 141

Архангельская область - 131

Ямало-Ненецкий АО - 129

Ульяновская область - 122

Удмуртская Республика - 114

Красноярский край - 114

Самарская область - 110

Оренбургская область - 107

Волгоградская область - 106

Саратовская область - 105

Краснодарский край - 99

Пензенская область - 95

Алтайский край - 95

Республика Коми - 91

Омская область - 90

Томская область - 89

Мурманская область - 87

Иркутская область - 87

Республика Крым - 87

Республика Саха (Якутия) - 85

Республика Дагестан - 82

Забайкальский край - 81

Пермский край - 80

Тюменская область - 78

Новосибирская область - 77

Кировская область - 75

Ленинградская область - 74

Карачаево-Черкесская Республика - 74

Челябинская область - 73

Приморский край - 73

Хабаровский край - 72

Республика Бурятия - 67

Белгородская область - 66

Республика Калмыкия - 65

Орловская область - 62

Ивановская область - 54

Ярославская область - 54

Калининградская область - 54

Республика Алтай - 54

Тверская область - 53

Калужская область - 52

Курская область - 52

Кабардино-Балкарская Республика - 50

Новгородская область - 49

Брянская область - 48

Вологодская область - 48

Республика Ингушетия - 48

Владимирская область - 43

Рязанская область - 43

Тамбовская область - 43

Республика Башкортостан - 42

Республика Тыва - 42

Республика Хакасия - 42

Астраханская область - 41

Сахалинская область - 41

Липецкая область - 40

Костромская область - 39

Республика Карелия - 39

Республика Мордовия - 38

Курганская область - 35

Тульская область - 34

Псковская область - 34

Республика Северная Осетия - 34

Магаданская область - 34

Амурская область - 32

Республика Адыгея - 29

Чувашская Республика - 27

Республика Татарстан - 25

Камчатский край - 25

Республика Марий Эл - 24

Севастополь - 23

Смоленская область - 17

Еврейская АО - 16

Чеченская Республика - 4

Ненецкий АО - 2

